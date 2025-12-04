Otkriveno gdje Željko Obradović planira da ide nakon ostavke u Partizanu

Izvor:
Nakon burnih nekoliko dana, Željko Obradović se obratio navijačima Partizana i saopštio da je donio odluku da napusti mjesto trenera ovog kluba.
Trener crno-bijelih objasnio je i sve razloge koji se kriju iza njegove ostavke, istakavši da je i u posljednjih nekoliko dana doživeo neke od najemotivnijih trenutaka u svom životu, posebno na aerodromu kada su ga po povratku iz Atine dočekale hiljade navijača crno-bijelih.
I dok Partizan uveliko traži ko će biti Željkov nasljednik na klupi, Obradović već zna šta će raditi u budućnosti, barem ako je vjerovati grčkim medijima.
Novinarka poznatog sportskog portala Sport24, Eleni Makati objavila je kako Željko Obradović planira da boravi u Atini za stalno nakon svoje ostavke u Partizanu i da želi tu da provodi svoje vrijeme.
🚨According to Eleni Markati, Zeljko Obradovic intends to stay permanently in Athens following his resignation from Partizan 👀#obradovic #euroleague #kkp #partizan #kkpartizan #paobc #athens #finalfour #olympiacosbc pic.twitter.com/lBWckY2ysT— hoopsforthought.gr (@hoopsfthoughtgr) December 3, 2025
Ne treba ni trošiti riječi koliki je trag Obradović ostavio upravo u glavnom gradu Grčke na klupi Panatinaikosa, gdje je osvojio pet titula Evrolige sa Zelenima. Na taj način će biti ostati povezan sa košarkaškim dešavanjima, prije svega u elitnom takmičenju.
