Otkriveno gdje Željko Obradović planira da ide nakon ostavke u Partizanu

Nakon burnih nekoliko dana, Željko Obradović se obratio navijačima Partizana i saopštio da je donio odluku da napusti mjesto trenera ovog kluba.

Trener crno-bijelih objasnio je i sve razloge koji se kriju iza njegove ostavke, istakavši da je i u posljednjih nekoliko dana doživeo neke od najemotivnijih trenutaka u svom životu, posebno na aerodromu kada su ga po povratku iz Atine dočekale hiljade navijača crno-bijelih.

I dok Partizan uveliko traži ko će biti Željkov nasljednik na klupi, Obradović već zna šta će raditi u budućnosti, barem ako je vjerovati grčkim medijima.

Novinarka poznatog sportskog portala Sport24, Eleni Makati objavila je kako Željko Obradović planira da boravi u Atini za stalno nakon svoje ostavke u Partizanu i da želi tu da provodi svoje vrijeme.

Ne treba ni trošiti riječi koliki je trag Obradović ostavio upravo u glavnom gradu Grčke na klupi Panatinaikosa, gdje je osvojio pet titula Evrolige sa Zelenima. Na taj način će biti ostati povezan sa košarkaškim dešavanjima, prije svega u elitnom takmičenju.