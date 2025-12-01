Pala odluka: Evo ko će sjediti na klupi Partizana protiv Bajerna

Logo

Пала одлука: Ево ко ће сједити на клупи Партизана против Бајерна
Foto: Tanjug / AP

Partizan je u subotu i zvanično ostao bez šefa stručnog štaba, pošto je Željko Obradović odlučio da da ostane na klupi crno-bijelih.

Pokušala je uprava Partizana na čelu sa predsjednikom Ostojom Mijailovićem sve da zadrži proslavljenog stručnjaka, koji je, ipak, ostao pri prvobitnoj odluci da se povuče i mjesto prepusti nekom drugom u nastavku sezone.

Mijailović je, između ostalog, u velikom intervjuu na televiziji "Euronews" poručio da nije razgovarao ni sa jednim stručnjakom, ali kako se može čuti u ovom trenutku najveće šanse da započne drugi mandat u Humskoj ima harizmatični italijanski trener Andrea Trinkijeri.

Ipak, Trinkijeri neće doći u klub pred veoma važan meč protiv minhenskog Bajerna u Evroligi (četvrtak, 20.45, Beogradska Arena), te je mnoge zanimalo ko će voditi crno-bijele na ovoj utakmici i kome će u ruke upasti "vruć krompir".

Prema saznanjima beogradskih medija iz izvora bliskih Partizanu, ekipu će na meču protiv Bajerna voditi Mirko Ocokoljić, jedan od trenera koji je već bio u stručnom štabu.

Ocokoljić je u Partizan stigao kao zamjena za Bogdana Karaičića koji je na početku sezone otišao u Aris. Prije nego što je postao pomoćnik Žocu u Partizanu, Mirko Ocokoljić bio je saradnik i Saše Obradovića u Monaku. Čak je i u nekoliko navrata sam vodio ekipu Monaka, a bio je i dio stručnog štaba koji je osvojio Evrokup.

Sa velikim uspjehom bio je pomoćnik i Zvezdanu Mitroviću, a radio je sa velikim zvijezdama kao što je Majk Džejms. Radio je i u Asvelu, Azovmašu, kao i mladoj reprezentaciji Srbije, ali i univerzitetskoj selekciji Crne Gore.

