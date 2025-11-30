Juniorska ABA liga: Ilirija među osam najboljih, Mega brani titulu

Sjajne utakmice i velika borba za plasman na završni turnir viđeni su tokom tri dana košarke u Laktašima. Igokea se ponovo pokazala kao sjajan domaćin, a samo riječi hvale imaju i u taboru slovenačke Ilirije.

Mladi Ljubljančani su u odlučujućem meču grupe A deklasirali Spartak rezultatom 97:79 i izborili mjesto među osam najboljih timova.

Titulu brane juniori Mege koji su bez većih problema produžili u četvrtfinale. Ekipa predvođena prošlogodišnjim MVP-jem Pavlom Bačkom i Vukom Danilovićem je glavni favorit za odbranu trona, a trener Dejan Pejić zadovoljan je viđenim u utakmicama grupne faze.

Juniorska ABA liga od ove sezone broji 16 timova podijeljenih u četiri grupe. Po dva najbolja tima iz svake izborila su plasman u četvrtfinale, a pored Laktaša domaćin prve faze takmičenja bio je Beč.