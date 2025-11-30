Logo
Large banner

Sraman doček za košarkaše Srbije u Sarajevu: Izviždana himna "Bože pravde"

Izvor:

ATV

30.11.2025

20:02

Komentari:

4
Сраман дочек за кошаркаше Србије у Сарајеву: Извиждана химна "Боже правде"
Foto: Printscreen / Glas Srpske

Košarkaši reprezentacije Srbije igraju protiv BiH u Sarajevu u drugom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a igrače je dočekala veoma neugodna atmosfera prije samog početka meča.

Naime, srpski igrači su dočekani zvižducima, a publika u Skenderiji je izviždala i himnu "Bože prave", te je uvredljivo skandirala.

Podsjećamo, tim Srbije savladao je u prvom kolu Švajcarsku, dok je sastav BiH poražen od Turske.

Tri najbolje selekcije iz grupe plasiraće se u narednu fazu kvalifikacija uz prenošenje bodova.

Podijeli:

Tagovi:

Srbija

Košarka

Komentari (4)
Large banner

Više iz rubrike

Гробари се огласили због Обрадовића: "Чекамо те на трибини, а руководство позивамо..."

Košarka

Grobari se oglasili zbog Obradovića: "Čekamo te na tribini, a rukovodstvo pozivamo..."

14 h

0
Кошаркаши Србије вечерас гостују БиХ

Košarka

Košarkaši Srbije večeras gostuju BiH

19 h

0
Никола Јокић добио ударац у зубе, судија све гледао и ћутао

Košarka

Nikola Jokić dobio udarac u zube, sudija sve gledao i ćutao

19 h

0
Ови кошаркаши су отјерали Жељка Обрадовића из Партизана?

Košarka

Ovi košarkaši su otjerali Željka Obradovića iz Partizana?

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

13

"Pala" BiH: Srbija nakon preokreta slavila u Sarajevu

21

54

Dodik o Orićevoj izjavi: Kad mogu da ubijaju, mogu i da lažu

21

50

Rubio: Sastanak bio veoma produktivan

21

47

Dodik: Zvižduci našoj himni pokazuju da Sarajevo ne želi život sa Srbima

21

40

Mirko Perković preminuo nakon nastupa, pronađen u hotelskoj sobi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner