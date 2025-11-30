Sraman doček za košarkaše Srbije u Sarajevu: Izviždana himna "Bože pravde"

Košarkaši reprezentacije Srbije igraju protiv BiH u Sarajevu u drugom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a igrače je dočekala veoma neugodna atmosfera prije samog početka meča.

Naime, srpski igrači su dočekani zvižducima, a publika u Skenderiji je izviždala i himnu "Bože prave", te je uvredljivo skandirala.

Himnu Srbije navijači BiH dočekali uvredama pic.twitter.com/mWKL5wsAzQ — Glas Srpske (@GlasSrpske) November 30, 2025

Podsjećamo, tim Srbije savladao je u prvom kolu Švajcarsku, dok je sastav BiH poražen od Turske.

Tri najbolje selekcije iz grupe plasiraće se u narednu fazu kvalifikacija uz prenošenje bodova.