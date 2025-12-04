Logo
Najavljena jača borba protiv lažnih bolovanja u Srpskoj

Autor:

Stevan Lulić

04.12.2025

18:13

Саво Минић
Foto: ATV / Branko Jović

Sa problemom lažnih bolovanja ćemo morati dosta energičnije da se suočimo, najavio je premijer Republike Srpske Savo Minić.

Minić je, nakon konsultacija sa predstavnicima Saveza sindikata o budžetu za 2026. godinu, rekao da je i ranije govorio o odom problemu.

Жељка Цвијановић

BiH

Cvijanović: Slavu nam nisu mogli zabraniti okupatori, pa neće ni trovač Helez

"Apsolutno njih (predstavnike Saveza sindikata) razumijem da su oni predstavnici svih radnika, pa čak i onih za koje mi kažemo, pod navodnicima, da nisu dobri radnici, da donose neke potvrde o bolovanjima, da ne obavljaju svoj posao, da svi drugi radnici vide da oni odu na neki drugi posao u smislu da su za taj matični posao donijeli potvrde o bolovanju", rekao je Minić i dodao:

"Mislim da je ovo problem sa kojim ćemo se morati dosta energičnije suočiti. Dobro znate da smo, otkako sam predsjednik Vlade, imali niz aktivnosti kada su u pitanju Šume Srpske i sva ona bolovanja. Evo vidim da i u svim ostalim granama nije ništa bolja situacija".

илу-новац-27102025

Gradovi i opštine

Opština nagrađuje studente sa 1.000 KM, ovo su uslovi

Osvrnuo se i na situaciju u Željeznicama i Elektroprivredi.

"Kada su u pitanju Željeznice i radnici u Elektroprivredi, ušli smo u razmatranje nekih činjenica. To su same plate, konkretno montera, koje iznose, za samog radnika koji radi skoro 30 godina, 1.200-1.300 KM. Onda se ne smijemo čuditi ako taj radnik ne da neki realan doprinos u okviru svog posla", rekao je Minić.

