Novogodišnji turnir u malom fudbalu počinje 10. decembra

04.12.2025
U Kozarskoj Dubici mjesec decembar obilježiće tradicionalna sportska manifestacija “Novogodišnji turnir u malom fudbalu - Kozarska Dubica 25/26”.
Takmičenje se organizuje u više kategorija: seniori, veterani, kadeti, pioniri, predpioniri i pjetlići.
I ove godine turnir prati bogat nagradni fond, nagrada za prvo mjesto iznosi 15.000 KM.
Prijave timova traju do 8. decembra do 20.00 časova putem telefona 066/650-535, a izvlačenje ekipa obaviće se 9. decembra u 19.00 časova.
Početak turnira je 10. decembra,a dostupne su i onlajn prijave za sve kategorije na Fejsbuk profilu i Instagram nalogu turnira.
Generalni pokrovitelj turnira je Opština Kozarska Dubica, a održavanje turnira pomogla je i Palata predsjednika Republike Srpske.
Medijski pokrovitelj je Centar za informisanje i kulturu.
