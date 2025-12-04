Logo
Novogodišnji turnir u malom fudbalu počinje 10. decembra

ATV

04.12.2025

19:07

Новогодишњи турнир у Козарској Дубици
Foto: Ustupljena fotografija

U Kozarskoj Dubici mjesec decembar obilježiće tradicionalna sportska manifestacija “Novogodišnji turnir u malom fudbalu - Kozarska Dubica 25/26”.

Takmičenje se organizuje u više kategorija: seniori, veterani, kadeti, pioniri, predpioniri i pjetlići.

I ove godine turnir prati bogat nagradni fond, nagrada za prvo mjesto iznosi 15.000 KM.

Prijave timova traju do 8. decembra do 20.00 časova putem telefona 066/650-535, a izvlačenje ekipa obaviće se 9. decembra u 19.00 časova.

Србија - Фарска Острва

Ostali sportovi

Srbija sama sebi oduzela pobjedu, pogledajte kako

Početak turnira je 10. decembra,a dostupne su i onlajn prijave za sve kategorije na Fejsbuk profilu i Instagram nalogu turnira.

Generalni pokrovitelj turnira je Opština Kozarska Dubica, a održavanje turnira pomogla je i Palata predsjednika Republike Srpske.

Medijski pokrovitelj je Centar za informisanje i kulturu.

mali fudbal

Kozarska Dubica

