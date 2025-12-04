Logo
Samohranoj majci iz Laktaša potrebna pomoć

Izvor:

ATV

04.12.2025

18:41

Komentari:

0
Сњежана Плавшић Ђуровић
Foto: Screenshot / YouTube

Pokrenuta je humanitarna akcija za pomoć teško bolesnoj samohranoj majci Snježani Plavšić Đurović iz Mahovljana kod Laktaša, koja živi sama sa maloljetnim sinom, bez ikakvih redovnih primanja.

Pored zdravstvenih problema, porodica živi u kući kojoj je hitno potrebna sanacija krova.

Za pomoć Snježani otvoren je humanitarni broj 1434, koji će biti aktivan do 28. februara 2026. godine.

Građani mogu pomoći i uplatom na žiro-račun:

Snježana (Vitomir) Plavšić-Đurović

Broj računa: 5620 9980 8762 6239

IBAN: BA39 5620 9981 2103 3815

Adresa: Mahovljani, 78250 Laktaši

SVIFT/BIC: RAZZBBA22

Banka: NLB Banka a.d.

Organizatori akcije zahvaljuju svima koji će pomoći ovoj porodici u teškom životnom trenutku.

