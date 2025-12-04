Bitno: O sastanku Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o sastanku Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira.

Za 'Bitno' govore: Sanja Vulić, predsjedavajuća Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Nenad Grković, zamjenik predsjedavajuće Kluba poslanika SDS - PDP – Za pravdu i red u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Edin Ramić, zamjenik predsjedavajućeg Kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i Milan Petković, predsjedavajući Kluba poslanika - Srpski klub u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Andrea Vuković.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.