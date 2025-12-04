Logo
Large banner

Narod priča: Brod

Izvor:

ATV

04.12.2025

15:46

нови визуал народ прича
Foto: ATV

Biljana vas vodi u Brod i kroz glas njegovog naroda otkriva sve one ljepote i znamenitosti po kojima je čuven.

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.

Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.

'Narod priča sa Biljanom Stokić' petkom u 20 časova i 10 minuta.

Podijeli:

Tagovi:

ATV

Biljana Stokić

Narod priča

Large banner

Više iz rubrike

Битно: 20 година Оружаних снага БиХ

Emisije

Bitno: 20 godina Oružanih snaga BiH

22 h

0
pr id parla

Emisije

'ParlATVment': Osobe sa invaliditetom

1 d

0
Досије: Убиство Слађане Милошевић

Emisije

Dosije: Ubistvo Slađane Milošević

2 d

0
Битно: Вјера и духовност

Emisije

Bitno: Vjera i duhovnost

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

42

Kupio burek pa alarmirao inspekciju zbog opasnosti koju je našao u njemu

16

34

Sijarto: Brisel nije uspio da stabilizuje Balkan

16

27

Miloš Obrenović doživio moždani udar

16

25

Bivši gradonačelnici Kočana odbacili krivicu za požar u diskoteci u kojem su stradale 63 osobe

16

23

Za koji iznos će biti povećane plate u obrazovanju i kulturi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner