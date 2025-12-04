Narod priča: Brod

Izvor:
Biljana vas vodi u Brod i kroz glas njegovog naroda otkriva sve one ljepote i znamenitosti po kojima je čuven.
Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.
Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.
'Narod priča sa Biljanom Stokić' petkom u 20 časova i 10 minuta.
