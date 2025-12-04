Trogodišnje dijete povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći

Izvor:
Telegraf
04.12.2025
18:29
Komentari:0
Trogodišnje dijete zadobilo je povrede kada je večeras na njega naletio automobil u Rakovici, saznaje Telegraf.rs.
Prema informacijama, udes se dogodio u Maričkoj ulici, a dijete je lakše povreijđeno.
