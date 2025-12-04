Trogodišnje dijete povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći

Trogodišnje dijete zadobilo je povrede kada je večeras na njega naletio automobil u Rakovici, saznaje Telegraf.rs.

Prema informacijama, udes se dogodio u Maričkoj ulici, a dijete je lakše povreijđeno.

Prema riječima svjedoka koji su bili na licu mjesta, dijete je istrčalo ulicu i automobil ga je udario.

(Telegraf.rs)