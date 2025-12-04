Najpraćeniji jutjuber svijeta izlazi na berzu

Najpraćeniji jutjuber na svijetu razmatra izlazak na berzu, a vrijednost njegove kompanije Beast Industries je procijenjena na pet milijardi dolara.

Na ovaj način bi MrBeast omogućio svojoj globalnoj publici da postane dio vlasničke strukture, prenosi francuski medijski servis BFM Business.

Direktor kompanije Beast Industries Džef Hausenbold je potvrdio ove planove i podsjetio da su sadržaj ovog jutjubera pratile 1,4 milijarde jedinstvenih gledalaca u posljednja tri mjeseca.

Kako je dodao, kompanija se razvila u globalnu medijsku grupu fokusiranu na monetizaciju ogromne baze pratilaca, a gledaoci bi na ovaj način postali i akcionari.

Beast Industries, krovna struktura koja objedinjuje raznovrsne biznise ovog američkog jutjubera, ostvarila je prošle godine više od 400 miliona dolara prihoda.

Procjena vrijednosti kompanije od pet milijardi dolara počiva na rastu poslovanja u oblastima koje uključuju prehrambene proizvode, liniju igračaka, knjige, dečji crtani program i kontroverznu rijaliti emisiju Beast Games.

Prema Blumbergu, Beast Industries najviše prihoduje od brendiranih čokoladica pošto je u ovom segmentu prošle godine ostvarila prihod od 250 miliona dolara uz profit od više od 20 miliona dolara.

Jutjub kanal MrBeast je globalno najvidljiviji dio njegovog brenda, ali manje doprinosi ukupnoj zaradi nego proizvodi i licencirani sadržaji.

Kompanija razvija i nove projekte, uključujući finansijsku platformu i mobilnog operatera Beast Mobile koji bi koristio postojeće telekomunikacione infrastrukture američkih firmi kao što je Verajzon.