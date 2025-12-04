Logo
Putin: Povucite se, ili uzimamo silom

Izvor:

ATV

04.12.2025

17:26

Путин: Повуците се, или узимамо силом
Foto: Tanjug / AP

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je rekao da će Rusija silom preuzeti potpunu kontrolu nad regionom Donbas ukoliko se ukrajinske snage ne povuku – nešto što je Kijev kategorično odbacio.

Putin je poslao desetine hiljada vojnika u Ukrajinu u februaru 2022. godine, nakon osam godina borbi između u Donbasu, koji čine Donjecka i Luganska oblast.

илу-избори-24112025

Republika Srpska

Minimalna odstupanja na ponovljenom brojanju: Neuspjeli pokušaji opozicije

"Ili ćemo osloboditi ove teritorije silom oružja, ili će ukrajinske trupe napustiti ove teritorije", rekao je Putin za "India tudej" uoči posjete Nju Delhiju, prema snimku prikazanom na ruskoj državnoj televiziji.

Ukrajina kaže da ne želi da pokloni Rusiji teritoriju koju Moskva nije uspjela da osvoji na bojnom polju, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da Moskva ne bi trebalo da bude nagrađena za "sukob koji je započela".

Змај од Шипова

Republika Srpska

Tukao, pozivao na ubistvo: Za šta je sve hapšen Zmaj od Šipova

Oko 5.000 kvadratnih kilometara Donjecka je i dalje pod ukrajinskom kontrolom.

Rusija

Ukrajina

Donbas

Vojna akcija - Rusija - Ukrajina - 2022

Vladimir Putin

