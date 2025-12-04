Putin: Povucite se, ili uzimamo silom

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je rekao da će Rusija silom preuzeti potpunu kontrolu nad regionom Donbas ukoliko se ukrajinske snage ne povuku – nešto što je Kijev kategorično odbacio.

Putin je poslao desetine hiljada vojnika u Ukrajinu u februaru 2022. godine, nakon osam godina borbi između u Donbasu, koji čine Donjecka i Luganska oblast.

"Ili ćemo osloboditi ove teritorije silom oružja, ili će ukrajinske trupe napustiti ove teritorije", rekao je Putin za "India tudej" uoči posjete Nju Delhiju, prema snimku prikazanom na ruskoj državnoj televiziji.

Ukrajina kaže da ne želi da pokloni Rusiji teritoriju koju Moskva nije uspjela da osvoji na bojnom polju, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da Moskva ne bi trebalo da bude nagrađena za "sukob koji je započela".

Oko 5.000 kvadratnih kilometara Donjecka je i dalje pod ukrajinskom kontrolom.