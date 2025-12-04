''Oprali'' novac iz lažnog kripto programa: Žrtve oštetili za pola miliona evra

Zadarska policija prijavila je dvojicu muškaraca za koje sumnja da su osmislili lažni program ulaganja u kriptovalute i više žrtava oštetili za gotovo pola miliona evra, a potom "oprali" novac kako bi prikrili da je stečen nezakonito.

Zadarska policija izvijestila je da je dovršila višemjesečno opsežno kriminalističko istraživanje prevara koja su osumnjičeni, hrvatski državljani stari 30 i 43 godine, počinili od jula 2022. do kraja januara 2024. godine.

Policija sumnja da su, u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi za sebe i bliske osobe, planirano i s unaprijed podijeljenim ulogama osmislili i na društvenim mrežama oglašavali i provodili lažni program ulaganja u kriptovalute.

Pritom su obećavali brzu zaradu u roku od šest mjeseci, iako nisu imali registrovanu i licenciranu firmu za trgovanje kriptovalutama. Time su, kažu u policiji, lažnim prikazivanjem i prikrivanjem činjenica doveli i održavali u zabludi oštećene osobe koje su imale namjeru stvarnog ulaganja.

Tražeći minimalne uloge od 100 hiljada dolara ili protivrijednost u evrima i obećavajući brzu dvostruku zaradu, na ulaganje su podstakli najmanje 12 osoba koje su im uplaćujući kriptovalute na njihove digitalne novčanike i predavanjem gotovine prenijeli više od 337.000 evra.

Novac koji su zaradili prevarom prenosili su međusobno na svoje ili tuđe račune te ulagali u zlato i skupocjene satove kako bi prikrili nezakonito porijeklo.

Takođe, sumnjiči se da su od decembra 2023. do 30. januara 2024. naveli dvojicu oštećenih da otvore račune u licenciranoj kriptomjenjačnici te da im omoguće pristup njihovim korisničkim računima, obećavajući im da će trgujući ostvariti dobit od 18 odsto u roku od šest dana. Međutim, potom su namjerno likvidirali sva uložena sredstva, vrijednosti u kriptovalutama od preko 148.000 dolara.

Ukupnu štetu policija procjenjuje na veću od 465.000 evra, a navode i da nastavljaju raditi na slučaju radi eventualnog otkrivanja drugih oštećenih.