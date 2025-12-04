Najviše veza se završi uoči praznika: Evo zbog čega je tako

Novogodišnji praznici su period koji bilježi najviše raskida veza, a veliki talas raskida događa se odmah nakon Nove godine, tačnije između 3. i 7. januara.

Ako razmišljate o raskidu nesrećne veze uoči praznične sezone, stručnjaci poručuju da je upravo sada idealno vrijeme za to. Kako se približava jedan od najromantičnijih perioda u godini, odluka o raskidu može biti teška, ali ako želite da budete obzirni prema partneru, bolje je djelovati što prije.

"Sredina novembra do početka decembra obično je najljubazniji vremenski okvir", izjavila je Kler Davs, psihološkinja specijalizovana za odnose iz agencije Private Investigations UK (PIUK). "To daje objema osobama prostor za obradu prije nego što se uključi društveni pritisak praznika. Čekanje do posljednjih dana decembra može učiniti raskid okrutnim ili haotičnim."

Prema njenim riječima, sljedeći veliki talas raskida događa se odmah nakon Nove godine, tačnije između 3. i 7. januara.

Praznici su vrhunac sezone za nevjeru

Iako je praznično vrijeme poznato po romantici, istražioci kažu da je to ujedno i jedno od najizraženijih perioda u godini za otkrivanje nevjere. Ako sumnjate da vas partner vara uoči Nove godine, postoji niz znakova upozorenja na koje treba da obratite pažnju.

To uključuje produžene "odlaske u kupovinu poklona" koji se protežu na sate, jer partneri koriste novogodišnji šoping "kao izgovor za nestajanje". Neoznačene kesice, skrivene kutije ili luksuzni predmeti bez jasnog primaoca takođe mogu da signaliziraju da nešto nije u redu, kao i iznenadne promjene u onlajn prisutnosti te neodređenost oko sopstvene dostupnosti.

"Svakog decembra bilježimo oštar porast sumnjivih afera", rekao je Džon Istem, glavni istražilac u PIUK-u. "Kancelarijske zabave, kasnonoćne kupovine i iznenadna tajnovitost klasične su maske za ponašanje koje se ne uklapa. Praznični period ljudima daje gotove izgovore za neobično ponašanje. Ako nešto djeluje sumnjivo, vjerovatno i jeste", poručuju iz PIUK-a.

Muškarci skloniji prevari pod stresom

Jedna studija objavljena ranije ove godine pokazala je da su muškarci skloniji aferama od žena tokom vrlo stresnih događaja. Istraživači sa Univerziteta Indiana Bloomington anketirali su više od 1.000 odraslih osoba u heteroseksualnim vezama tokom prve godine pandemije kovida.

Ukupno 19 odsto ispitanika priznalo je neki oblik nevjerstva, onlajn ili lično. Analiza je otkrila da su muškarci češće navodili kako im se želja za nevjerstvom povećala tokom pandemije te su češće prijavljivali da su prevarili partnerku.

Taktike za izbjegavanje prevare

Istraživači sa Univerziteta New Brunswick pitali su 362 heteroseksualne odrasle osobe kako su odoljele iskušenju da prevare dok su bile u vezi. Tri su se taktike pokazale najčešćima.

Prva, koju je odabralo 75 posto ispitanika, jeste "poboljšanje veze". Ona uključuje izvođenje partnera na dejtove, ulaganje dodatnog truda u sopstveni izgled ili češći seks. Druga najpopularnija taktika bila je "proaktivno izbjegavanje", što podrazumijeva održavanje fizičke i verbalne distance od osobe koja predstavlja iskušenje.

Treća i posljednja taktika bilo je "omalovažavanje iskušenja", što uključuje fokusiranje na osjećaj krivice i razmišljanje o osobi koja ih privlači u negativnom svjetlu. Iako su učesnici prijavili manje flertovanja kada su primjenili ovu strategiju, nijedna od taktika nije imala značajan uticaj na nivo romantične ili seksualne nevere, kao ni na to da li je veza na kraju preživjela.

Psiholog dr Aleks Fradera, koji nije bio uključen u istraživanje, rekao je da nalazi pokazuju da se malo toga može učiniti jednom kada se jave emocije iskušenja.