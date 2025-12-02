Tri osobine koje uništavaju brak

Mnoge razvedene žene ističu da su upravo najtoksičnije osobine njihovih partnera postupno iscrpile život iz njihovih brakova. Kad jednom jasno uočite takve obrasce, više ih ne možete "ne primjećivati".

Evo tri najčešće spominjane osobine koje bivše supruge kažu da su gurnule brak preko tačke povratka:

Odbijanje slušanja

Život s partnerom koji te "čuje, ali ne sluša" brzo iscrpljuje. Otvorite se o nečemu važnom, a muž klima glavom ili mentalno izlazi iz razgovora. Kada žena prestane osjećati da je neko stvarno sluša, prestaje se osjećati i poželjno — a brak gubi svoj impuls i toplinu.

Republika Srpska ''Novo prebrojavanje glasova ništa ne mijenja''

Kritika i omalovažavanje

Bivše supruge često navode stalnu kritiku kao otrovnu osobinu. Kada partner redovno omalovažava, ismijava ili potcjenjuje osjećaje i napore žene, stvara se emocionalna udaljenost i sumnja u vlastitu vrijednost. Brak koji bi trebao biti prostor podrške pretvara se u izvor stresa i napetosti.

Nedostatak emocionalne podrške

Neki partneri nisu prisutni kada je emocionalna podrška potrebna. Bilo da je riječ o stresu na poslu, gubitku voljene osobe ili svakodnevnim brigama, odsutnost empatije i razumijevanja čini da se partnerka osjeća sama, a vezu praznom i nezadovoljavajućom.