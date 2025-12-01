Psiholozi otkrili zašto žene vole muškarce sa bradom

Muškarci sa bradom su svuda oko nas, evo šta to otkriva o njima.

Obrijano muško lice postalo je danas rijetkost.

Od bradice „od tri dana“ do guste, savršeno sređene brade – dlake na muškom licu postale su trend.

Dovoljno je pogledati poznate muškarce, bilo da su glumci, pjevači ili političari koji ponosno nose bradu i zaključiti da smo zaista ušli u doba brade.

Mala istorija brade

Iako nam se čini da je današnja pomama za bradom nešto novo, dlake na licu oduvijek su imale svoje cikluse – dolaze, odlaze, pa se ponovo vraćaju.

Posljednjih 50 godina dominirao je trend glatko obrijanog lica, a tek nedavno su brade opet dospjele u centar pažnje. Zanimljivo je da je Džej Di Vens bio prvi kandidat jedne velike američke stranke koji se pojavio na predsjedničkoj listi sa bradom u posljednjih 75 godina.

Istorija pamti četiri velika perioda bradonja: u 2. vijeku, tokom srednjeg vijeka, renesanse i krajem 19. vijeka. A danas, izgleda, živimo u petom.

Sjetite se samo nekih slavnih bradonja: Henrija VIII, Šekspira (a i Mojsija), slikara Entonija van Dajka, pa do Linkolna, Marksa.

Brada kao simbol muževnosti, ali i bunta

Tradicionalno, brada je predstavljala moć i muževnost. Ali tokom 60-ih i 70-ih postala je simbol pobune protiv sistema, piše "Njujork tajms". Sjetite se samo filma „Kosa“ ili Fidela Kastra.

“Čovjek u sivom odijelu” gotovo uvijek je bio obrijan do savršenstva.

Kasnije, sa jačanjem korporativnog svijeta, brada je postala nepoželjna, smatrana je neurednom ili čak sumnjivom. Nosili su je planinari, profesori i – djede.

Ulazak u novo doba brade

Danas je jasno da se trend ponovo mijenja.

Ne samo da glumci, pjevači i političari nose bradu, već su i legendarni Njujork Jenkisi, poznati po najstrožem dres kodu, konačno popustili i dozvolili igračima da nose dlake na licu, pod uslovom da su uredne.

Sličan preokret napravio je i Dizni još 2012. godine.

Dozvoljavanje brade nekada je značilo pobjedu individualnosti nad pravilima. Danas, međutim, čini se da je povratak brade duboko povezan sa širokim diskusijama o modernoj muškosti.

Brada danas nosi poruku

Muškarci sa bradom deluju muževnije, pa su mnogim ženama privlačniji. Brada je vijekovima bila simbol fizičke i emotivne snage. Mnogi muškarci je nose jer šalje poruku: “Zreo sam, samouvjeren i dovoljno jak da se ne brijem svaki dan.”

U savremenoj kulturi, brada često označava muškarca koji je siguran u sebe i ne mari previše za tradicionalna korporativna pravila. Bradom poručuje: “Ne uklapam se u kalup - namjerno.” Neki od svjetski poznatih muškaraca koji je danas nose su Dejvid Bekam, Kijanu Rivs, Kris Hemsvort, Džejson Momoa, Džordž Kluni, Džej Di Vens, prenosi Naj Žena.