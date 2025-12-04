Fotografija izazvala uznemirenost u banjalučkoj školi, oglasila se policija

Banjalučka policija reagovala je po prijavi direktora jedne srednje banjalučke škole zbog fotografije koja je izazvala uznemirenost.

Iz Policijske uprave Banjaluka podvukli su, objašnjavajući o čemu je riječ, da razloga za uznemirenost nema.

"Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka postupili su danas po prijavi direktora jedne srednje škole u Banjaluci, a u vezi fotografije koju je punoljetni učenik te škole objavio na jednoj društvenoj mreži, a koja je izazvala uznemirenost u toj školskoj ustanovi", kažu u policiji i naglašavaju:

"Školski policajac je odmah po zaprimanju prijave obavio razgovor sa razrednikom i navedenim učenikom, kojom prilikom je utvrđeno da je učenik greškom javno objavio spornu fotografiju bez namjere da uznemiri bilo koga. O svim do sada preduzetim mjerama i radnjama upoznate su nadležne službe škole".

Policija je apelovala na građane, roditelje i učenike da ne šire neprovjerene informacije i ne uznemiravaju javnost.

"Obavještavamo da će policijski službenici nastaviti sa preduzimanjem neophodnih mjera i radnji kako bi se očuvala bezbjednost svih građana", ističe Policijska uprava Banjaluka.