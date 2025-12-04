Logo
Ukrao pola tone kupusa, pa bježao od policije

Izvor:

Telegraf

04.12.2025

15:31

Kupus
Foto: Unsplash

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju uhapsili su R. L. (32) sa područja ove opštine, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio tri krivična djela krađa.

Osumnjičeni R. L. tereti se da je izvršio više različitih krađa, među kojima se ističe krađa čak 400 kilograma kupusa sa parcele jednog mještanina.

Policija sumnja da je on takođe ukrao različitu prehrambenu i tehničku robu iz prodavnice u Bačkom Petrovom Selu, kao i jedan moped. Ukradeni moped je pronađen i vraćen je vlasniku.

Osim za tri krađe, R. L. se tereti i za krivično djelo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, jer je prilikom lišenja slobode pokušao da pobjegne policiji.

Nakon hapšenja, određeno mu je zadržavanje do 48 sati. On će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Bečeju.

