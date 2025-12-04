'Ubica cijena' stiže u komšiluk do proljeća

Do proljeća bi u Hrvatskoj mogle biti otvorene prve tri trgovine holandskog diskontera "Action" kojeg zovu ‘ubicom cijena‘, piše "Danica.hr".

Riječ je o lancu s neprehrambenim asortimanom koji ima više od 3.000 prodavaonica u 13 zemalja, a nudi više od 6.000 proizvoda, od kojih su dvije trećine jeftinije od dva evra.

Uglavnom prodaju proizvode za ličnu njegu, igračke, sredstva za čišćenje, programe uradi sam i razni alat, multimediju.

Prvi korak prema ulasku na hrvatsko tržište bilo je zapošljavanje šefova poslovnica i njihovih zamjenika na tri odabrane lokacije: Sesvete, Ivanec i Labin.

"Action" tamo, prema nezvaničnim informacijama, ulazi u postojeće ritejl parkove, što znači da će proces otvaranja ići brzo.

"Action" istovremeno traži i atraktivne lokacije za zakup u centrima većih gradova. To znači da im primarni cilj nije grinfild investicija u objekte, već ulazak u postojeće.

Priča se da im je cilj u prvoj godini otvoriti barem desetak trgovina širom Hrvatske. Za sada traže prostor u sklopu postojećih šoping-centara. "Action" će u Hrvatskoj biti izravan konkurent trgovačkim lancima Pepko, Tedi, KiK, dijelom i Peveksu, zaključuje "Danica.hr".