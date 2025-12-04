Osumnjičen za silovanje: Želimiru Petkoviću iz Banjaluke određen pritvor

04.12.2025
14:18
Komentari:0
Želimiru Petkoviću iz Banjaluke, osumnjičenom za silovanje dvadesetjednogodišnjakinje, određen je jednomjesečni pritvor, rečeno je Srni u Osnovnom sudu u ovom gradu.
"Pritvor se određuje zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo silovanje, a ovim rješenjem može trajati najduže mjesec dana od dana i časa hapšenja", naveli su iz Osnovnog suda u Banjaluci.
Hronika
Želimir Petković osumnjičen za silovanje u Banjaluci!
Mjera pritvora je zatražena zbog opasnosti da bi osumnjičeni mogao da ometa krivični postupak uticajem na svjedoke i da ponovi krivično djelo.
Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Krivičnom vijeću ovog suda u roku od 24 časa, od dana i časa prijema.
Hronika
Uhapšen Zmaj od Šipova: Bježao od policije, pa ih vrijeđao i prijetio
Oštećena djevojka je Policijskoj upravi Banjaluka 20. novembra prijavila da ju je silovao nepoznati muškarac.
Hronika
2 h0
Hronika
3 h1
Hronika
3 h0
Hronika
6 h1
Najnovije
Najčitanije
16
42
16
34
16
27
16
25
16
23
Trenutno na programu