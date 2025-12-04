Logo
Osumnjičen za silovanje: Želimiru Petkoviću iz Banjaluke određen pritvor

04.12.2025

14:18

Foto: Pexels

Želimiru Petkoviću iz Banjaluke, osumnjičenom za silovanje dvadesetjednogodišnjakinje, određen je jednomjesečni pritvor, rečeno je Srni u Osnovnom sudu u ovom gradu.

"Pritvor se određuje zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo silovanje, a ovim rješenjem može trajati najduže mjesec dana od dana i časa hapšenja", naveli su iz Osnovnog suda u Banjaluci.

Mjera pritvora je zatražena zbog opasnosti da bi osumnjičeni mogao da ometa krivični postupak uticajem na svjedoke i da ponovi krivično djelo.

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Krivičnom vijeću ovog suda u roku od 24 časa, od dana i časa prijema.

Oštećena djevojka je Policijskoj upravi Banjaluka 20. novembra prijavila da ju je silovao nepoznati muškarac.

Želimir Petković

Silovanje

