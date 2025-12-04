Preminuo načelnik Vareša Zdravko Marošević

Izvor:
Kliks
04.12.2025
13:50
Komentari:0
U 69. godini, nakon teške bolesti, preminuo je načelnik Vareša Zdravko Marošević.
Marošević je rođen 1956. godine u Varešu, gdje je završio i osnovnu školu u Vijači. Srednje obrazovanje stekao je u Sarajevu, a prije ulaska u politiku radio je u privredi, a neko vrijeme je bio i samostalni privrednik.
U političkom životu Vareša Marošević je prepoznat kao dugogodišnji akter lokalne zajednice.
Bio je predsjedavajući Opštinskog vijeća Vareš u dva mandata, od 2004. do 2008. i od 2012. do 2016. godine. Na lokalnim izborima 2016. izabran je za načelnika opštine Vareš, a na izborima 2024. godine ponovo je potvrđen na toj funkciji. Bio je član HDZ BiH, ali je 2023. godine odlučio napustiti stranku i preći u novoosnovani HDS.
Tokom svog mandata istakao se projektima razvoja lokalne infrastrukture i ekonomije, kao i očuvanjem i promovisanjem rudarske tradicije Vareša.
Termin sahrane još uvijek nije poznat.
BiH
3 h1
BiH
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Hronika
3 h1
Društvo
5 h0
Društvo
5 h0
Društvo
6 h0
Društvo
7 h0
Najnovije
Najčitanije
16
42
16
34
16
27
16
25
16
23
Trenutno na programu