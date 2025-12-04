Logo
Preminuo načelnik Vareša Zdravko Marošević

Kliks

04.12.2025

13:50

0
Преминуо начелник Вареша Здравко Марошевић
Foto: Youtube / Printscreen / NS Redakcija

U 69. godini, nakon teške bolesti, preminuo je načelnik Vareša Zdravko Marošević.

Marošević je rođen 1956. godine u Varešu, gdje je završio i osnovnu školu u Vijači. Srednje obrazovanje stekao je u Sarajevu, a prije ulaska u politiku radio je u privredi, a neko vrijeme je bio i samostalni privrednik.

U političkom životu Vareša Marošević je prepoznat kao dugogodišnji akter lokalne zajednice.

Bio je predsjedavajući Opštinskog vijeća Vareš u dva mandata, od 2004. do 2008. i od 2012. do 2016. godine. Na lokalnim izborima 2016. izabran je za načelnika opštine Vareš, a na izborima 2024. godine ponovo je potvrđen na toj funkciji. Bio je član HDZ BiH, ali je 2023. godine odlučio napustiti stranku i preći u novoosnovani HDS.

Tokom svog mandata istakao se projektima razvoja lokalne infrastrukture i ekonomije, kao i očuvanjem i promovisanjem rudarske tradicije Vareša.

Termin sahrane još uvijek nije poznat.

Vareš

Zdravko Marošević

