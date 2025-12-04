Logo
Danas isplata dječijeg i materinskog dodatka, obezbijeđeno preko 2,5 miliona KM

Izvor:

ATV

04.12.2025

10:57

Komentari:

0
U Republici Srpskoj danas je počela isplata za 17.009 djece ili 9.953 roditelja korisnika prava na dječiji dodatak za koju je obezbijeđeno 2.573.103 KM, saopšteno je iz Fonda za dječiju zaštitu Srpske.

Istovremeno se isplaćuje i materinski dodatak za novembar za 3.563 porodilje za šta je izdvojeno 1.446.578 KM.

Za isplatu prava na pronatalitetnu naknadu kojom su obuhvaćene 92 porodilje za 76 trećerođene i 21 četvrtorođeno djete obezbijeđeno je 55.050 KM.

Društvo

Fond danas isplaćuje dječije dodatke, materinske i pronatalitetne naknade

Iz Fonda su naveli da je za isplatu prava na pomoć za opremu novorođenčeta izdvojeno je 184.500 KM za 361 porodilju, odnosno 369 novorođenčadi.

Za isplatu prava na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju izdvojeno je 347.628 KM.

