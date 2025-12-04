Promjena vremena u Srpskoj: Stižu kiša i snijeg

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom.

Na jugu i zapadu padaće jača kiša, dok se najmanje padavinama očekuje u donjem Podrinju, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kiša će u višim predjelima, ali i ponegdje u nižim dijelovima juga Krajine prelaziti u susnježicu ili snijeg uz manji rast snježnog pokrivača na planinama.

Vjetar će biti slab do umjeren, na istoku i u Semberiji u drugom dijelu dana i pojačan istočnih smjerova.

U Hercegovini tokom jutra duvaće slaba do umjerena bura, sredinom dana vjetar će skrenuti na jugo, umjerenog do jakog intenziteta.

Najviša temperatura vazduha biće od tri do devet, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.

Jutros je u BiH oblačno, a u Hercegovini pada kiša, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Drinić minus dva, Mrakovica, Sokolac, Čemerno i Bjelašnica nula, Han Pijesak, Srebrenica i Drvar jedan, Kalinovik, Kneževo, Mrkonjić Grad, Tuzla i Gradačac dva, Bijeljina, Doboj i Sarajevo tri, Banjaluka, Višegrad, Gacko, Novi Grad, Foča, Prijedor, Rudo, Srbac i Zenica četiri, Livno pet, Trebinje devet i Mostar 10 stepeni Celzijusovih.

Na Han Pijesku jutros je izmjereno pet centimetara snijega, u Kalinoviku jedan.