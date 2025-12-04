Počelo zaključavanje društvenih mreža za tinejdžere

Izvor:
SRNA
04.12.2025
08:41
Komentari:0
Australijski regulator interneta počeo je da zaključava stotine hiljada naloga tinejdžera na društvenim mrežama poput "Instagrama" i "Fejsbuka".
Komesar za elektronsku bezbjednost Džuli Inman Grant rekla je da je u početku brinula zbog "grubog" pristupa i blokiranja mreža mlađim od 16 godina, ali da je prihvatila mjeru pošto postepene regulatorne promjene nisu bile dovoljno efikasne.
"Došli smo do prekretnice. Naši lični podaci su valuta koja pokreće ove kompanije. Postoje moćne, štetne, obmanjujuće karakteristike dizajna /mreža/ protiv kojih, čak, ni odrasli ne mogu da se bore. Kakve šanse imaju naša djeca?", rekla je Grantova na samitu "Sidnejski dijalog".
Svijet
Starica (95) proglašena mrtvom, a onda je ustala iz kovčega na dan sahrane
Vlade širom svijeta prate situaciju u Australiji, gdje je 10. decembar datum kada zakon o zabrani društvenih mreža za mlade stupa na snagu.
Društvene mreže, među kojima su i "TikTok", "Snepčet" i "Jutjub", su više od godinu dana vodile kampanju protiv zabrane, ali su sada sopštile da će je poštovati.
Za kršenje novog zakona može da im bude izrečena kazna od 33 miliona američkih dolara.
Društvo
35 min0
Zdravlje
37 min0
Svijet
40 min0
Scena
45 min0
Svijet
25 min0
Svijet
40 min0
Svijet
47 min0
Svijet
1 h0
Najnovije
Najčitanije
08
52
08
48
08
41
08
35
08
25
Trenutno na programu