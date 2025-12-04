Igrač dobio 23,5 miliona evra na lutriji Evrodžekpot

Igrač iz Danske dobio je na lutriji Evrodžekpot 23,5 miliona evra.

U 96. kolu igre Evrodžekpot izvučeni su brojevi 14, 30, 34, 35, 40 – 4, 6, koji su igraču iz Danske donijeli dobitak u iznosu od 23.537.055 evra.

Sljedeće izvlačenje za igru Evrodžekpot je u petak, 5. decembra, a glavni dobitak iznosi 10 miliona evra, prenose mediji.