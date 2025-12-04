Logo
Large banner

Igrač dobio 23,5 miliona evra na lutriji Evrodžekpot

Izvor:

SRNA

04.12.2025

09:25

Komentari:

0
Играч добио 23,5 милиона евра на лутрији Евроџекпот
Foto: Pixabay

Igrač iz Danske dobio je na lutriji Evrodžekpot 23,5 miliona evra.

U 96. kolu igre Evrodžekpot izvučeni su brojevi 14, 30, 34, 35, 40 – 4, 6, koji su igraču iz Danske donijeli dobitak u iznosu od 23.537.055 evra.

horoskop

Zanimljivosti

Ovaj znak će do kraja godine doživjeti ''sudbinski džekpot''

Sljedeće izvlačenje za igru Evrodžekpot je u petak, 5. decembra, a glavni dobitak iznosi 10 miliona evra, prenose mediji.

Podijeli:

Tagovi:

igrači

Loto

džekpot

Eurodžekpot

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пао џекпот на популарној лутрији: Неко је богатији за 36 милиона

Svijet

Pao džekpot na popularnoj lutriji: Neko je bogatiji za 36 miliona

3 mj

0
Пао рекордни џекпот: Срећник богатији за скоро 500 милиона КМ

Svijet

Pao rekordni džekpot: Srećnik bogatiji za skoro 500 miliona KM

5 mj

0
Освојио девет милиона евра на лутрији, а мора да ради: ''Тата не дозвољава да дам отказ''

Zanimljivosti

Osvojio devet miliona evra na lutriji, a mora da radi: ''Tata ne dozvoljava da dam otkaz''

10 mj

0
По освојених 1,1 милијарди долара дошао након девет мјесеци

Zanimljivosti

Po osvojenih 1,1 milijardi dolara došao nakon devet mjeseci

11 mj

0

Više iz rubrike

Беба дијете

Zanimljivosti

Djeca rođena u decembru imaju posebne karakteristike koje ih izdvajaju od drugih

5 h

0
Ова три знака обогатиће се до 11. децембра

Zanimljivosti

Ova tri znaka obogatiće se do 11. decembra

6 h

0
Овај знак ће до краја децембра имати празан новчаник

Zanimljivosti

Ovaj znak će do kraja decembra imati prazan novčanik

14 h

0
Ракун провалио у продавницу и напио се: Радници га пронашли онесвјешћеног у тоалету

Zanimljivosti

Rakun provalio u prodavnicu i napio se: Radnici ga pronašli onesvješćenog u toaletu

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

02

Govedarica za ATV: Većina nije pukla, sjednica je prekinuta i biće nastavljena

12

59

HNS o sramnoj izjavi Zukana Heleza: "Šokantan nastup da ne prođe nekažnjeno"

12

45

Pukla skupštinska većina u Gacku

12

35

Sramna izjava Heleza: Željana Zovko "poluretardirana, to su ta ustaška kopilad

12

34

Riješite problem začepljenog odvoda uz pomoć ovog kozmetičkog proizvoda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner