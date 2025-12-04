Logo
Influenserka preživjela pakao prije nego što je izdahnula: Ovo su novi detalji zločina

Izvor:

Telegraf

04.12.2025

09:39

Инфлуенсерка преживјела пакао прије него што је издахнула: Ово су нови детаљи злочина
Foto: Instagram

Lijepa influenserka Stefani P., koja je ubijena u Austriji, a potom je njeno tijelo zakopano u Sloveniji, preživjela je pakao prije nego što je izdahnula, pokazuju rezultati obdukcije.

Za njeno ubistvo sumnjiči se njen bivši dečko Petar M., koji je uhapšen u Sloveniji.

stefani

Region

Jeziv zločin: Ovo je influenserka čije je tijelo pronađeno u koferu u šumi

Podsjetimo, za Stefani se tragalo danima, a na kraju je njeno tijelo, spakovano u koferu, pronađeno u jednoj šumi u Sloveniji. Njen bivši partner Petar M. (31) je navodno priznao da ju je ubio iz ljubomore. Sada izlaze na vidjelo detalji da je Stefani prije smrti prošla kroz pravo mučenje. Stefani je bila udarana, ubadana i davljena, što pokazuju prvi nalazi forenzičara koji su pregledali tijelo ubijene mlade žene.

Arnulf Rumpold, portparol Državnog tužilaštva u Gracu rekao je da stigao privremeni izvještaj sa obdukcije.

"Utvrđeno je da je bilo nasilja na vratu. To je bila neposredna smrtna posljedica", rekao je Rumpold.

On je rekao da su patolozi pronašli tragove udaraca u predjelu lica.

"Na glavi je uočeno nekoliko hematoma, na lijevom oku i desnom obrazu. Takođe je zabilježena ubodna rana na vratu", dodao je portparol tužilaštva.

Ротација-илустрација

Region

Nestala influenserka pronađena mrtva u Sloveniji: Dijelovi tijela bili u koferu

Ta rana nije bila smrtonosna, odnosno nije bila uzrok Stefanine smrti.

"Vjerovatno je nož bio uključen, ali to je sporedni nalaz", dodao je portparol.

On je istakao i da se ispituje Stefanina krv, između ostalog i na moguće prisustvo alkohola.

"Naloženo je toksikološko vještačenje. Do sada nije pronađeno oružje kojim je izvršen zločin", naveo je.

Nadležni su nakon obdukcije, u utorak, predali tijelo porodici, kako bi Stefani bila sahranjena.

Njen bivši dečko i dalje se nalazi u istražnom zatvoru.

Nakon hapšenja u Sloveniji, izručen je u Austriju i ispitivan satima. Navodno je službenicima pokazao i mjesto gdje je tijelo zakopano. Takođe je opisao kako je svoju bivšu djevojku davio do gubitka svijesti, stavio u kofer i zakopao.

