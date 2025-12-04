Logo
Starica (95) proglašena mrtvom, a onda je ustala iz kovčega na dan sahrane

04.12.2025

08:35

Foto: Pixabay

Komšije Li Siufeng bile su slomljene kada je starica iz sela navodno preminula u 95. godini.

Doživjela je težak pad i ozbiljno povrijedila glavu, a jednog hladnog zimskog jutra pronađena je nepomična u krevetu.

Uvjereni da je smrt nastupila, komšije su počele da se opraštaju od nje. Međutim, mještani su bili uspaničeni kada je kovčeg pronađen prazan sve dok se navodno “mrtva” baka nije ponovo pojavila, živa i zdrava, mirno kuvajući u svojoj kuhinji.

Li Siufeng živjela je sama u gradu, u planinskoj kineskoj provinciji Guangsi, njen komšija Ćingvang je preuzeo na sebe da joj obezbjedi dostojanstvenu sahranu. Po kineskoj tradiciji, kovčeg preminulog ostaje otvoren u kući nekoliko dana, kako bi porodica i prijatelji mogli da se oproste.

“Bili smo prestravljeni i odmah smo pozvali komšije u pomoć”

Stavljena je u kovčeg 19. februara, dva dana nakon što je proglašena “mrtvom”. Sahrana je bila zakazana za šest dana kasnije. Ali 24. februara, dan prije ceremonije, ĆIngvang je otišao da provjeri kuću svoje komšinice i bio šokiran kada je zatekao prazan kovčeg.

''Bili smo prestravljeni i odmah smo pozvali komšije u pomoć'', rekao je.

Mještani su počeli da tragaju. Sumnjali su na nešto zlokobno, možda pljačku ili neki drugi užasan zločin. Ali istina je bila mnogo bliža, iako i mnogo čudnija.

Kada su ušli u kuhinju, komšije su zatekle Li Siufeng kako tiho sjedi na stolici i kuva sebi obrok.

“Dugo sam spavala”

''Dugo sam spavala. Kada sam se probudila, bila sam jako gladna i poželjela sam da nešto skuvam. Dugo sam gurala poklopac da bih izašla'', navodno im je rekla.

Ljekari su u početku bili zbunjeni. Ali nakon pregleda, zaključili su da je doživjela rijetko stanje zvano “vještačka smrt”, kada osoba prestane da diše, ali tijelo ostaje toplo.

Kako je rekao jedan ljekar iz bolnice:

''Zahvaljujući lokalnoj tradiciji da se kovčeg nekoliko dana drži u kući, mogla je biti spasena'', rekao je jedan ljekar iz bolnice.

Drugi lokalni običaj nalaže da se, nakon smrti, sve stvari pokojnika spale kako bi ga pratile u zagrobni život. To je značilo da je Li Siufeng spašena, ali su njene stvari izgorjele, pa je ostala bez ičega, prenosi Miror.

