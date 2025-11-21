Logo
Starica mislila da ulaže u zlato i ostala bez 98.000 evra

Izvor:

SRNA

21.11.2025

15:24

računar, haker, tehnologija
Foto: Pexels

Policija traga za licem koje je putem interneta prevarilo sedamdesetojednogodišnju ženu za više od 98.000 evra koje je uplatila misleći da ulaže u zlato.

Žena je juče prijavila pripadnicima Policijske uprave splitsko-dalmatinske da je tokom jula putem interneta stupila u kontakt sa osobama koje su se predstavljale kao zaposleni u firmi za navodno pružanje usluga trgovanja i investiranja.

Oštećena je na internet stranici unijela svoje podatke, nakon čega ju je kontaktirao nepoznati muškarac koji se predstavio pod drugim imenom, te je uvjerio da će u njeno ime trgovati zlatom uz proviziju. Misleći da učestvuje u legitimnom ulaganju, oštećena je u četiri navrata uplatila ukupno 98.441 evro.

Полиција ФБиХ

Hronika

Horor u Tuzli: Dvojica mladića silovala maloljetnika

Nakon što je zatražila isplatu novca, komunikacija sa nepoznatim licem je prekinuta, a sredstva nisu vraćena, navodi se u saopštenju.

Policija sprovodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti i identiteta počinilaca prevare.

Internet prevara

ulaganje

Hrvatska

