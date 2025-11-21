Logo
Ribe poznate kao "živi fosili" bile skrivene u muzejima 150 godina

Izvor:

Sputnjik

21.11.2025

15:13

Foto: Unsplash

Rijetka riba celakant, poznata kao „živi fosil“, smatrana je izumrlom milionima godina sve dok živi primjerak nije neočekivano izvučen iz dubokih voda Indijskog okeana 1938. godine.

Istraživači su otkrili desetine pogrešno identifikovanih fosila celakanta u britanskim muzejima, od kojih su neki bili zanemareni više od jednog vijeka.

Studija otkriva da su se ovi drevni „živi fosili“ uspješno razvijali u tropskim morima tokom trijasa, prije oko 200 miliona godina. Preispitujući pogrešno označene kosti i koristeći rendgensko skeniranje, naučnici su otkrili nekada uspješnu zajednicu celakanata koji su lovili manje morske reptile, piše Sajens dejli.

Branimir Kojić

Republika Srpska

Kojić: "Trojanski konji" Nasera Orića pokušavaju uticati na izbore

Nakon iznenađujućeg ulova u Indijskom okeanu pronađeno je još jedinki, ali njihova fosilna evidencija ostaje nepotpuna. U novom radu, Džejkob Kvin sa Bristolskog univerziteta i kolege sa Urugvajskog univerziteta u Montevideu identifikovali su fosile celakanata koji su više od 150 godina bili zanemareni u muzejskim kolekcijama.

Drevni fosili iz tropske prošlosti Britanije

Otkriveni fosili su iz vremena prije otprilike 200 miliona godina, do kraja trijasa, kad se prostor današnjeg Ujedinjenog Kraljevstva nalazio na toplijim, tropskim geografskim širinama.

Kvin je tokom postdiplomskih studija shvatio da mnogi fosili ranije pripisani malom morskom reptilu Pachystropheusu zapravo pripadaju ribama celakantima. Mnogi od fosila Pachystropheusu-a i celakanta imaju nevjerovatne sličnosti. Kvin je zatim pregledao kolekcije širom zemlje i otkrio da je ista greška napravljenja više puta.

болница-пацијент

Zanimljivosti

Prvi put bez zagrijavanja i rezova: Tumor uništen ultrazvukom

„Zapanjujuće je da su neki od ovih primjeraka bili u muzejskim skladištima, pa čak i javno izloženi od kasnih 1800-ih, a da su izgleda bili zanemareni ili identifikovani kao kosti guštera, sisara i svega između. Od samo četiri ranija izvještaja o celakantima iz britanskog trijasa, sad smo stigli do više od pedeset“, kaže Kvin.

Da bi potvrdio novu klasifikaciju, Kvin je koristio rendgensko snimanje više primjeraka. Većina pripada izumrloj porodici celakanata poznatoj kao Mawsoniidae, blisko povezanoj sa savremenim vrstama koje su danas žive.

„Iako se materijal koji smo identifikovali pojavljuje kao izolovani primjerci, možemo vidjeti da potiču od jedinki različite starosti, veličine i vrsta, neke do jedan metar dužine, sugerišući složenu zajednicu u to vrijeme“, kažu istraživači iz Urugvaja.

Svi fosili celakanata potiču iz oblasti Bristola i brda Mendip, koja je tokom trijasa bila arhipelag malih ostrva u plitkom tropskom moru. Poput modernih celakanata, ove ogromne ribe su vjerovatno bile oportunistički predatori koji su vrebali po morskom dnu i jeli sve što bi im se nađe na putu — vjerovatno i male morske reptile Pachystropheus, s kojima su decenijama bili pobrkani, piše Sputnik.

