Šta krvna grupa govori o tvojoj ličnosti?

Da li znaš koja je tvoja krvna grupa?

Napomena: Ove tvrdnje zasnivaju se na popularnim vjerovanjima iz Japana i nemaju naučnu potvrdu, pa ih ne treba shvatati kao činjenice već kao zanimljivu kulturnu pojavu.

Na Balkanu o tome najčešće razmišljamo tek kada vadimo krv ili idemo na pregled, dok se u svakodnevnom životu toj temi ne pridaje mnogo pažnje.

Slično je i među našim ljudima u dijaspori, posebno u zapadnoj hemisferi, gdje krvna grupa uglavnom nema nikakvu “socijalnu ulogu”.

Ali u Japanu je to potpuno drugačije. Tamo se već decenijama vjeruje da krvna grupa utiče na karakter, sklonosti i način ponašanja — do te mjere da se djeca u nekim vrtićima i danas grupišu po krvnim tipovima, a kompanije su svojevremeno formirale čak i timove sastavljene isključivo od zaposlenih određene krvne grupe, prenosi stranica davidwolfe.com.

Iako nauka ovu teoriju ne podržava, fascinacija krvnim grupama u Japanu traje još od 1970-ih, zahvaljujući Masahiku Nomiju, čovjeku koji je popularisao ideju da se ličnost može objasniti pomoću “tipa krvi”.

Šta to znači za tebe?

U nastavku slijedi kratak pregled krvnih grupa i osobina koje im se pripisuju.

Krvna grupa A

Osobe s krvnom grupom A uvijek stavljaju druge na prvo mjesto. Odlični su slušaoci i vrlo vjerni prijatelji. Međutim, teško izražavaju sopstvene emocije – radije sve zadržavaju u sebi i prilagođavaju se potrebama drugih. Vremenom, to može dovesti do depresije i anksioznosti.

Najbolje se snalaze kao računovođe, bibliotekari, advokati, ekonomisti i pisci.

U ljubavi im najviše odgovaraju partneri sa krvnom grupom A ili AB.

Krvna grupa B

Ljudi s krvnom grupom B su tipični ekstroverti. Poput grupe A, odlični su slušaoci i prijatelji – ali ne na svoju štetu. Bez problema izražavaju emocije i znaju da zaštite svoje granice.

Vrlo dobro čitaju govor tijela, intuitivni su i lako “pročitaju” druge. Zbog toga često briljiraju kao psihijatri, detektivi i novinari.

U ljubavi im najviše odgovaraju partneri krvne grupe B ili AB.

Krvna grupa AB

Ovo je najrjeđa i, kako se vjeruje, “najduhovnija” krvna grupa. Ljudi sa AB grupom su istovremeno racionalni i smireni. Odlični su u planiranju i organizaciji. Imaju sklonost ka pojačanom lučenju adrenalina, pa su im emocije ponekad naglašene i intenzivne.

Najbolje se snalaze u PR-u, menadžerskim i obrazovnim profesijama.

U vezama se dobro slažu sa svim krvnim grupama.

Krvna grupa O

Najčešća krvna grupa. Ljudi sa O grupom teže moći i uspjehu. Takmičarski su nastrojeni i više su usmjereni na napredak nego na stvaranje prijateljstava. Zbog toga su vrlo dobri lideri.

Snalaze se kao računovođe, političari, poslovni ljudi i terapeuti.

Rh-negativni

Unutar svake krvne grupe postoji manji podskup – ljudi koji imaju Rh-negativan faktor. Na primjer, samo otprilike 15% stanovništva SAD-a je Rh-negativno.

Osobe s Rh-negativnim faktorom često imaju više od prosječnog IQ-a i izraženu empatiju. Često imaju snažne, neobjašnjive fobije. Dobro funkcionišu s bilo kojom krvnom grupom, ali u trudnoći je potreban poseban medicinski oprez ako je partner Rh-pozitivan. Injekcije Rh imunoglobulina sprječavaju Rh-nekompatibilnost, odnosno reakciju majčinog tijela protiv fetusa.

Koja je tvoja krvna grupa? Da li ti se opis poklapa s karakterom?