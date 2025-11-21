Logo
Large banner

Ušla u toalet na aerodromu u Lisabonu, pa se frapirala: "Nema vrata, ispred je ogledalo"

21.11.2025

12:09

Komentari:

0
Ушла у тоалет на аеродрому у Лисабону, па се фрапирала: "Нема врата, испред је огледало"
Foto: TikTok/ladybugtravel

Snimak iz toaleta na aerodromu u Lisabonu postao je viralan na mrežama i izazvao lavinu komentara. Objavila ga je Amerikanka Belensija Voli, a zabilježen je u septembru, dok je putovala iz Evrope prema SAD.

Ona je ušla u toalet u Terminalu 1 i ostala u šoku. Kabine - ako se tako mogu nazvati, dizajnirane su bez vrata, a nalaze se preko puta ogromnog ogledala.

"To bi bilo strašno"

Korisnici su ostali zapanjeni izgledom toaleta, a mnogi su naveli da ih podsjeća na “noćnu moru”.

“Ne, hvala. Izdržaću do sljedeće stanice”, napisala je jedna osoba, a druga se nadovezala: “Zamislite da ostvarite kontakt očima sa osobom pored vas. To bi bilo strašno”.

@ladybugtravel 🚽 Portugal… We Need to Talk 😂 So I walk into this bathroom in Portugal and… NO DOORS. Just wide open stalls with a giant mirror so literally everyone can see you 😳😂 Would you use this or hold it till the cruise ship? ⛴️🤣 #travelmoments #bathroomchronicles #cruiselife #funnytravel #portugal ♬ LOOK AT THIS - Astro Boyke

Autorka je objasnila da često putuje, ali da nikada nije naišla na ovako dizajniran toalet. Međutim, ubrzo je shvatila o čemu se radi.

"Potpuno sam se zbunila"

“Ušla sam u ženski VC, a tek kasnije shvatila da je ovaj prostor predviđen za djecu. Raspored je bio neobičan i potpuno sam se zbunila”, objasnila je.

Dodaje da je deo za odrasle imao klasične kabine sa vratima i bravom, prenosi Newsweek.

“Bila sam nesigurna da li je toalet potrebno zaključavati, ali je funkcionisao i bilo mi je udobno“, kazala je.

Podijeli:

Tagovi:

toalet

Lisabon

let

aerodrom

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шта је ВПН, чему служи и како ради?

Nauka i tehnologija

Šta je VPN, čemu služi i kako radi?

3 h

0
Медвјед напао групу ученика, повријеђено 11 људи

Svijet

Medvjed napao grupu učenika, povrijeđeno 11 ljudi

3 h

0
Спавање дјевојка сан кревет

Savjeti

Evo zašto se mnogi ljudi bude oko tri ujutru?

3 h

0
Зашто није добро прати аутомобил на јако ниским температурама

Auto-moto

Zašto nije dobro prati automobil na jako niskim temperaturama

3 h

0

Više iz rubrike

Српкиње су полудјеле за овим мирисом: Проглашен је за најбољи женски парфем икада

Zanimljivosti

Srpkinje su poludjele za ovim mirisom: Proglašen je za najbolji ženski parfem ikada

3 h

0
Изузетно откриће кинеских научника: Џиновске панде користе алат!

Zanimljivosti

Izuzetno otkriće kineskih naučnika: Džinovske pande koriste alat!

6 h

0
Дневни хороскоп за петак 21. новембар, овај знак доживљава велике промјене

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za petak 21. novembar, ovaj znak doživljava velike promjene

8 h

0
Како ће ретроградни Меркур утицати на ваш подзнак?

Zanimljivosti

Kako će retrogradni Merkur uticati na vaš podznak?

18 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

16

Bankomati će satima biti van funkcije za Novu godinu

15

13

Ribe poznate kao "živi fosili" bile skrivene u muzejima 150 godina

15

10

Kojić: "Trojanski konji" Nasera Orića pokušavaju uticati na izbore

15

00

Ronaldo dobio poseban poklon u Bijeloj kući, rezervisan je samo za najuglednije goste

14

57

Mladići (18) osumnjičeni za požar u Vjesniku, prebacuju krivicu jedni na druge

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner