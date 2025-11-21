Ušla u toalet na aerodromu u Lisabonu, pa se frapirala: "Nema vrata, ispred je ogledalo"

21.11.2025
Snimak iz toaleta na aerodromu u Lisabonu postao je viralan na mrežama i izazvao lavinu komentara. Objavila ga je Amerikanka Belensija Voli, a zabilježen je u septembru, dok je putovala iz Evrope prema SAD.
Ona je ušla u toalet u Terminalu 1 i ostala u šoku. Kabine - ako se tako mogu nazvati, dizajnirane su bez vrata, a nalaze se preko puta ogromnog ogledala.
"To bi bilo strašno"
Korisnici su ostali zapanjeni izgledom toaleta, a mnogi su naveli da ih podsjeća na “noćnu moru”.
“Ne, hvala. Izdržaću do sljedeće stanice”, napisala je jedna osoba, a druga se nadovezala: “Zamislite da ostvarite kontakt očima sa osobom pored vas. To bi bilo strašno”.
@ladybugtravel 🚽 Portugal… We Need to Talk 😂 So I walk into this bathroom in Portugal and… NO DOORS. Just wide open stalls with a giant mirror so literally everyone can see you 😳😂 Would you use this or hold it till the cruise ship? ⛴️🤣 #travelmoments #bathroomchronicles #cruiselife #funnytravel #portugal ♬ LOOK AT THIS - Astro Boyke
Autorka je objasnila da često putuje, ali da nikada nije naišla na ovako dizajniran toalet. Međutim, ubrzo je shvatila o čemu se radi.
"Potpuno sam se zbunila"
“Ušla sam u ženski VC, a tek kasnije shvatila da je ovaj prostor predviđen za djecu. Raspored je bio neobičan i potpuno sam se zbunila”, objasnila je.
Dodaje da je deo za odrasle imao klasične kabine sa vratima i bravom, prenosi Newsweek.
“Bila sam nesigurna da li je toalet potrebno zaključavati, ali je funkcionisao i bilo mi je udobno“, kazala je.
