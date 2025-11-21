Ušla u toalet na aerodromu u Lisabonu, pa se frapirala: "Nema vrata, ispred je ogledalo"

Snimak iz toaleta na aerodromu u Lisabonu postao je viralan na mrežama i izazvao lavinu komentara. Objavila ga je Amerikanka Belensija Voli, a zabilježen je u septembru, dok je putovala iz Evrope prema SAD.

Ona je ušla u toalet u Terminalu 1 i ostala u šoku. Kabine - ako se tako mogu nazvati, dizajnirane su bez vrata, a nalaze se preko puta ogromnog ogledala.

"To bi bilo strašno"

Korisnici su ostali zapanjeni izgledom toaleta, a mnogi su naveli da ih podsjeća na “noćnu moru”.

“Ne, hvala. Izdržaću do sljedeće stanice”, napisala je jedna osoba, a druga se nadovezala: “Zamislite da ostvarite kontakt očima sa osobom pored vas. To bi bilo strašno”.

Autorka je objasnila da često putuje, ali da nikada nije naišla na ovako dizajniran toalet. Međutim, ubrzo je shvatila o čemu se radi.

"Potpuno sam se zbunila"

“Ušla sam u ženski VC, a tek kasnije shvatila da je ovaj prostor predviđen za djecu. Raspored je bio neobičan i potpuno sam se zbunila”, objasnila je.

Dodaje da je deo za odrasle imao klasične kabine sa vratima i bravom, prenosi Newsweek.

“Bila sam nesigurna da li je toalet potrebno zaključavati, ali je funkcionisao i bilo mi je udobno“, kazala je.