Evo zašto se mnogi ljudi bude oko tri ujutru?

21.11.2025

11:47

Спавање дјевојка сан кревет
Foto: Ivan Oboleninov/Pexels

Mnogi ljudi se tokom noći bude oko tri sata. Neurolog je naveo moguće razloge zbog kojih se ovo dešava i otkrio kako to spriječiti.

U razgovoru sa ljekarom Markom Hymanom, neurolog Endru Huberman podijelio je svoj savjet, za probleme sa spavanjem.

"Svi možemo lakše ostati budni nego da se natjeramo da ponovo zaspimo. Ako se budite u tri ili četiri ujutru, osim ako ne pijete previše tečnosti, vjerovatno vam ponestaje melatonina", rekao je.

Dodao je da to znači da ste ostali budni prekasno i vjerovatno ste jedna od onih osoba koje bi trebalo da idu u krevet u 20:30 i bude se oko 3:30 ili četiri ujutru.

"Ljudi ne vole taj odgovor jer misle: Ne, ali želim da budem osoba koja ide u krevet u 23", kazao je.

Dodao je da postoje načini da se promjeni cirkadijalni ritam i da bi trebalo da idete u krevet sat vremena ranije nego inače kako ujutru ne biste bili previše umorni zbog buđenja tokom noći.

Šta se konkretno događa oko tri ujutru?

"Otprilike u to vrijeme, nivoi melatonina prirodno opadaju. Ako se stalno budite u tim ranim jutarnjim satima, vjerovatno vam ponestaje melatonina jer ste ostali budni predugo za prirodni ritam vašeg tijela", naveo je.

Noću, nivo melatonina raste, prije nego što se vrati u normalu tokom dana, što pomaže u regulisanju toga kako i kada spavate. Hyman je dodao: "Neki ljudi su jednostavno stvoreni da ranije zaspu, njihov cirkadijalni sat ide unapred".

Takođe je naveo da kada ostajete budni do kasno pod jakim svjetlom, odlažete oslobađanje melatonina — pa on prerano opada tokom noći, što vas budi. Hyman je savjetovao:

"Ako ste umorni od tih buđenja u tri ujutru, nemojte se boriti protiv svoje biologije… Radite u skladu s njom. Neka jutarnja sunčeva svjetlost uspostavi vaš ritam, prigušite svjetla noću i poštujte svoj tjelesni sat".

