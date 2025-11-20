Logo
Large banner

Naprskajte ovaj sprej po tepihu i za čas će zasijati kao nov

Izvor:

Krstarica

20.11.2025

20:07

Komentari:

0
Тепих
Foto: Pexels/Ksenia Chernaya

Mrlje od kafe, tragovi kućnih ljubimaca ili obična svakodnevna prljavština mogu učiniti da vaš tepih izgleda zanemareno. Prije nego što posegnete za skupim komercijalnim proizvodima za čišćenje, isprobajte ovaj jednostavan domaći sprej koji možete napraviti od nekoliko sastojaka koje već imate kod kuće.

Domaći sprej za čišćenje tepiha

Ovaj domaći sprej za čišćenje tepiha je jeftinija i prirodnija alternativa proizvodima koji se kupuju u prodavnici punim hemikalija. Osim što je efikasan, siguran je za upotrebu u kući i zaista će osvježiti vaš tepih.

илу-вода-ријека-20112025

Srbija

Proglašena vanredna odbrana od poplava zbog izlivanja Južne Morave

Domaći sastojci spreja za čišćenje tepiha:

– 1 kašika sode bikarbone

– 1/3 šolje (oko 70 ml) sirćeta

– 300 ml vrele vode

– 1 kašika deterdženta za veš

– Prazna boca sa raspršivačem

Domaći sprej za čišćenje tepiha – primjena:

Sipajte sve sastojke u bocu sa raspršivačem i dobro protresite dok se soda bikarbona potpuno ne rastvori.

Poprskajte smjesu na mrlje na tepihu i nježno istrljajte četkom.

Официрске сабље

Republika Srpska

Uručene oficirske sablje direktorima policije

Ne samo da osvježava vlakna i vraća boju tepihu, već ga i dezinfikuje, čineći prostor zdravijim. Dodatni plus? Idealno je rješenje za domove sa djecom i kućnim ljubimcima, jer ne sadrži agresivne hemikalije.

Nakon što se tepih osuši, dobro ga usisajte da biste uklonili preostalu prljavštinu i osvježili vlakna.

Podijeli:

Tagovi:

tepih

čišćenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Застава Црна Гора

Region

Crna Gora pooštrava vizni režim za ruske državljane

3 h

0
Велика модернизација путне мреже у Републици Српској

Republika Srpska

Velika modernizacija putne mreže u Republici Srpskoj

4 h

0
Рамо Исак савјетује грађане Српске: Не подржавајте Карана, он је други Додик

BiH

Ramo Isak savjetuje građane Srpske: Ne podržavajte Karana, on je drugi Dodik

4 h

9
Влада ће преузети изградњу приступних путева до моста у Чесми

Banja Luka

Vlada će preuzeti izgradnju pristupnih puteva do mosta u Česmi

4 h

0

Više iz rubrike

Шта је сњежни нос и има ли лијека овој појави?

Savjeti

Šta je snježni nos i ima li lijeka ovoj pojavi?

7 h

0
Крсна слава црква православље

Savjeti

Teolog otkrio da li se sprema žito za Aranđelovdan

7 h

0
Направите посне ванилице које су мекше од бакиних

Savjeti

Napravite posne vanilice koje su mekše od bakinih

10 h

0
Чај шоља напитак чајник сто

Savjeti

Redovna konzumacija ovog čaja može ublažiti nadutost

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

14

Probio policijsku blokadu: Filmska potjera za državljaninom BiH

23

10

Hoće li kriptovalute zamijeniti novac u budućnosti?

23

01

Italiju pogodilo snježno nevrijeme

22

51

Otac oteo dijete: Lovili ga policijski helikopter i specijalne snage

22

48

U poplavama i klizištima stradalo više od 40 osoba

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner