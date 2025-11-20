Šta je snježni nos i ima li lijeka ovoj pojavi?

Vitiligo kod kućnih ljubimaca je rijetka, ali fascinantna promjena kože i dlake, tokom koje pas ili mačka gubi pigment na pojedinim dijelovima tijela.

Ove bijele mrlje, iako često iznenade vlasnike, ne znače bolest, bol ili patnju, već odraz jedinstvene genetike i autoimunih procesa koji stoje u osnovi stvaranja pigmenta.

Vitiligo nastaje kada ćelije zvane melanociti, odgovorne za proizvodnju melanina – pigmenta koji daje boju koži, dlaci i nosu – prestanu da funkcionišu ili nestanu. Kada se to dogodi, na tim mjestima se gubi boja, a površina kože postaje svjetlija, ružičasta ili bijela. Kod pasa i mačaka depigmentacija se najčešće javlja na licu – naročito oko nosa, usana i očiju – ali se može proširiti i na šape, tabane ili trup.

Uzrok ove pojave nije uvijek jednostavan

Smatra se da genetika ima ključnu ulogu, jer se vitiligo češće javlja kod određenih rasa, kao što su rotvajler, sibirski haski, doberman, labrador i belgijski ovčar. Pored nasljednih faktora, naučnici sumnjaju da kod nekih ljubimaca dolazi do autoimune reakcije, situacije u kojoj odbrambeni sistem tijela greškom napada sopstvene melanocite. Iako su pomenuti i stres, toksini ili neurološki poremećaji kao mogući okidači, kod većine pasa i mačaka vitiligo ostaje benigna, čisto estetska pojava.

Simptomi su laki za prepoznavanje: promjene se isprva primjećuju na nosu koji može iz tamne preći u svjetlo sivu ili bijelu nijansu, zbog čega se često koristi izraz "snježni nos". Kod nekih pasa i mačaka bijele dlake formiraju kontrastne šare po glavi ili tijelu, dajući im poseban izgled. Koža na tim mjestima obično je zdrava – bez ranica, svraba ili perutanja – što pomaže veterinaru da razlikuje vitiligo od gljivičnih ili bakterijskih oboljenja.

Svaku naglu promjenu pigmenta treba provjeriti

Iako je pojava bezopasna, svaku naglu promjenu pigmenta treba provjeriti. Veterinar može uraditi pregled kože i, ako je potrebno, uzeti uzorak (biopsiju) kako bi se potvrdilo da u zahvaćenom dijelu nema melanocita. U nekim slučajevima preporučuju se i osnovne analize krvi, radi isključivanja drugih stanja koja mogu uticati na pigmentaciju.

Što se liječenja tiče ne postoji terapija koja može ponovo uspostaviti pigment. Međutim, vitiligo ne utiče na kvalitet života ljubimca, pa nije potrebna posebna terapija osim pažljive njege kože. Blago izlaganje suncu ponekad može pomoći prirodnom obnavljanju melanina, ali se mora sprovoditi uz oprez i umjereno, jer depigmentisana mjesta mogu biti osjetljivija na UV zračenje.

Za vlasnike, najvažnije je razumjeti da vitiligo nije bolest koju treba liječiti, već pojava koju treba prihvatiti. Psi i mačke sa ovim promjenama ostaju jednako zdravi, veseli i aktivni. Njihove bijele šare, koje se mogu širiti i mijenjati tokom vremena, često postanu prepoznatljiv dio njihovog izgleda i šarma.

Iako vitiligo mijenja boju, ne mijenja suštinu ljubimca: to je samo drugačiji način na koji priroda pokazuje koliko je raznovrsna, a svaka nijansa, čak i ona bijela, dio je njenog savršenog sklada, prenosi Telegraf.