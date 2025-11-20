Drama pred Palatom Republike: Muškarac gušio policajca!

Policija je uhapsila muškarca koji je ispred Palate Republike u centru Banjaluke napao policajca, kojem se prišunjao s leđa, te ga zgrabio za vrat i krenuo gušiti!

Kako saznaje ATV sve se odigralo oko 14 časova. Napadnut je policijski službenik Uprave za obezjeđenje ličnosti i objekata MUP-a Republike Srpske koji je bio na dužnosti obezbjeđenja Palate.

Napadač je ubrzo savladan i uhapšen, a prve informacije ukazuju da se najvjerovatnije radi o duševnom bolesniku.

Prema nezvaničnim informacijama muškarac je ranije tokom dana navodno pokušao da izvrši samoubistvo skokom s mosta u Banjaluci. Od toga je odustao, pa je osmislio plan da napadne policajca kako bi isprovocirao njegove kolege da upotrebe oružje i da mu oduzmu život...

Srećom sve je okončano bez težih posljedica.