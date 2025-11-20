Traje potraga za razbojnicima iz Kalesije: Opasni su i spremni na sve!

Tuzlanska policija i dalje traga za dvojicom napadača koji su opljačkali zlataru u centru Kalesije. Jedan od napadača je identifikovan i prema nezvaničnim informacijama radi se o Velemiru Gordeljeviću za kojim je raspisana potraga, dok se identitet drugog razbojnika još utvrđuje.

Treći razbojnik je ubijen u razmjeni vatre s policijom, a radi se o Matiji Gordeljeviću, čije je tijelo prevezeno na obdukciju.

Maskirani i naoružani razbojnci juče su u 7.25 časova opljačkali zlataru u Kalesiji, u kojoj su vezali vlasnika i ukrali veću količinu nakita. Jedan od razbojnika je čekao u automobilu ”golf”, dok su dvojica naoružani ušli u zlataru. Sa plijenom su krenuli da izlaze i jedan je nosio automatsku pušku, a drugi pištolj. Pri ulasku u automobilu uočili su policajce na koje su zapucali. Policajci su uzvratili vatru i razbojnici su pobjegli automobilom ”golf”. U pucnjavi niko od policajaca i građana nije povrijeđen.

Razbojnici su pobjegli ka šumskom putu u mjestu Jelovo Brdo gdje su zapalili automobil, kraj koga su ostavili tijelo stradalog Matije. Dvojica razbojnika šumskim putem nastavili su bjekstvo prema mjesto Vrelo u opštini Osmaci u Republici Srpskoj.

”Pomoću snimaka sa nadzornih kamera identifikovali smo jednog od izvršilaca razbojništva. Imamo operativna saznanja i o identitetu drugog počinioca, što se detaljno provjerava. Radi se o veoma opasnim osobama, očigledno spremnim na sve. Skloni su upotrebi oružja i prema policiji, što su i ranije činili na području Republike Srpske. Radi se o povratnicima u vršenju krivičnih djela i kriminalno su aktivni širom BiH, ali i u Hrvatskoj i najviše u Srbiji”, rekao je direktor Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona Dževad Korman.

Dodao je da su dvije osobe koje se mogu dovesti u vezu sa izvršiocima već uhapšene na području Zvornika i predate u nadležnost Kantonalnog tužilaštva u Tuzli na dalje postupanje. Njihov identitet, u interesu istrage, nije mogao da potvrdi.

Pojasnio je da je razbojnicima tokom bjekstva iz džepova ili torbi ispadao dio zlatnog i srebrenog nakita koji je pronađen na više lokacija, pa čak i na području Zvornika, gdje su izvršeni uviđaji.

”Vozilo ”golf”, koje je korišteno u izvršenju krivičnog djela. ukradeno je 15. novembra na području Tuzle i na njemu su se nalazile pripadajuće registarske oznake”, istakao je Korman.

On kaže da se sprovodi istraga kako bi se utvrdilo da li su policijski službenici na zakonit način primjenili silu i pucali na pljačkaše.

”Mislim da je sila upotrebljena na zakonit način, ali to je predmet dalje istrage od strane Jedinice za profesionalne standarde. Biću slobodan da čestitam policijskim službenicima na hrabrosti koju su ispoljili. Radi se o veoma iskusnim, dugogodišnjim policajcima koji su pred penzijom”, istakao je Korman.