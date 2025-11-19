Opsadno stanje i pucnjava na ulicama Kalesije. Tri lica , prema dosadašnjim informacijama, direktno su učestvovala u jutrošnjem pokušaju pljačke zlatare. Imali su i pomagače. Za ATV je potvrđeno da su dvije osobe uhapšene na području Zvornika zbog sumnje da se mogu dovesti u vezu sa pljačkom zlatare u centru Kalesije.

Radi se o dvojici muškaraca, osumnjičenima za pomaganje u pljački, koji će biti predati u nadležnost MUP-a Tuzlanskog kantona.

"Oko 07:35 sati Operativnom centru Uprave policije MUP-a TK-a prijavljeno je da je u centru Kalesije nad objektom jedne zlatare u toku razbojništvo i da je došlo do upotrebe vatrenog oružja", istakli su iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

Jedan od uhapšenih sumnjiči se da je pljačkaša dovezao do automobila kojim su počinili krivično djelo. Prema nezvaničnim informacijama, automobil je bio sakriven i pripremljen prije pljačke. ATV saznaje da je policija automobil pronašla u mjestu Jelovo Brdo, koje se nalazi u opštini Kalesija oko kilometar i po od entitetske linije. Osim zapaljenog vozila istražioci su pronašli i tijelo jednog od napadača. Sumnja se da su njegovo tijelo ostali članovi grupe izbacili iz automobila tokom bjekstva. Sve se odigralo ispred osnovne i srednje škole. Došlo je do razmjene vatre između policije i napadača koji su pobjegli. Nekoliko hitaca pogodilo je fasadu Osnovne škole Kalesija, dok je jedan metak završio u prozoru zgrade Opšine. Portir zaposlen u opštini, koji je očevidac jutrošnje pucnjave, rekao je da su radnici opštine ulazili u zgradu kada su se čuli pucnjevi, a djeca dolazila u školu.

“Primijetio sam vozilo koje ide, ali i gospođu koja je vodila djecu u školu pored samog vozila. Kada smo čuli metke, odmah smo se sklonili. Pohvalio bih policajce za brzinu, u roku od pola minute su bili pored tog vozila", ispričao je portir u opštini Kalesija Ramiz Zijaković.

Na terenu je od jutros opsadno stanje. U hvatanje počinilaca uključene su sve policijske patrole iz Kalesije, timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku, na širem području su patrole policije iz Sapne, Živinica, policijski službenici iz Zvornika,ali i policijski službenici Granične policije. Mještani Kalesije su vidno uznemireni.

Očevici su ispričali da je policija brzo stigla na lice mjesta. Pokušali su, prema nepotvrđenim informacijama, da pucaju u vozilo i probuše gume kako bi zaustavili pljačkaše. U toj namjeri nisu uspjeli, a automobil u kojem su pljačkaši zlatare u Kalesiji bježali s lica mjesta pucajući na policijske službenike, ukraden je rano jutros u Slavinovićima u Tuzli.