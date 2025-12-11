Logo
Horoskopski znakovi koji će najviše zarađivati u novoj godini

11.12.2025

07:57

Паре новац
Foto: Pixabay

Nova godina donosi nove prilike, ali i konkretne rezultate za one koji su ulagali trud, znanje i strpljenje. Neki znakovi će već početkom 2026. osjetiti rast prihoda, poslovno širenje ili dolazak novca iz neočekivanih izvora.

Ovi znakovi mogu računati na stabilniju financijsku situaciju, ali i priliku da svoje ideje konačno dobro naplate. Ako ste među njima, budite spremni - novac dolazi kao rezultat dosljednosti, hrabrih odluka i malo sreće koju donosi nebo, piše Indeks.

Bik

Bikovima 2026. donosi materijalnu sigurnost kakvu su priželjkivali. Njihova upornost, strpljenje i pragmatičnost konačno će se isplatiti. Zvijezde ih guraju prema rastu kroz stabilne izvore prihoda - bilo da se radi o poslu, nekretninama ili ulaganjima. Ovo je godina u kojoj Bik može steći više nego što se usudio zamišljati.

Jarac

Jarčevi nastavljaju uzlaznom putanjom. Već od januara ulaze u razdoblje u kojemu će se njihov rad višestruko isplatiti. Moguća su unapređenja, povišice ili vlastiti projekti koji konačno donose zaradu. Ključ će biti u upornosti i profesionalnosti, u čemu Jarac briljira.

Škorpija

Za Škorpije dolazi godina u kojoj se otvaraju nova vrata. Novac može doći iz neočekivanih izvora - honorarni posao, ulaganja, pa čak i nasljedstvo. Oni koji su dugo radili "iza scene", sada izlaze u prvi plan i konačno naplaćuju svoju vrijednost. Škorpija će znati uložiti mudro i zaraditi pametno.

Ovan

Ovnovi će 2026. pokazati hrabrost u finansijskim odlukama. Iako impulsivni, ove godine biraju pametnije i d‌jeluju strateški. Nagrade dolaze brzo - kroz poslovne projekte, dodatne prihode i osobni razvoj. Njihova zarada može rasti u talasima, ali biće konkretna i motivišuća, prenesi Pobjeda.

