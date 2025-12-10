Logo
Radnica otpuštena jer je uporno dolazila prerano na posao

Agencije

10.12.2025

22:36

Радница отпуштена јер је упорно долазила прерано на посао

Dvadesetdvogodišnja službenica iz Španije otpuštena je iz firme u španskom gradu Alikante nakon što je više puta dolazila na posao i do 40 minuta prije početka svoje smjene, uprkos višestrukim upozorenjima da to ne čini.

Prema navodima poslodavca, radnica je od 2023. godine redovno stizala između 6.45 i 7.00 časova, iako je njena smjena počinjala u 7.30, prenosi lokalni dnevni list Informacion.

Kompanija je istakla da njen prerani dolazak nije imao svrhu, jer nije mogla da započne rad prije zvaničnog vremena, a u više navrata je pokušala čak i da se prijavi u aplikaciji za evidenciju rada prije nego što bi uopšte ušla u prostorije firme, prenosi Tanjug.

Nakon nekoliko usmenih i pisanih upozorenja, zaposlena je nastavila istu praksu i prema dokumentima dostavljenim sudu, još najmanje 19 puta došla je prerano.

Poslodavac je to ocijenio kao ozbiljnu povredu radne discipline i nepoštovanje instrukcija nadređenih.

Radnica je pokušala da ospori rješenje o otkazu pred Socijalnim sudom u Alikanteu, tvrdeći da je riječ o neosnovanoj odluci.

Međutim, sud je stao na stranu poslodavca, zaključivši da je uporna neprimjerena praksa dolazaka predstavljala "ozbiljno kršenje radnih obaveza".

Otkaz

Španija

posao

