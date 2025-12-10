Logo
3 znaka ulaze u najlepši period godine

Izvor:

Krstarica

10.12.2025

13:56

horoskop astrologija
Foto: Pexels

Ova 3 znaka ulaze u najljepši period godine i dobiće sve o čemu su ćutke sanjali.

Kosmos je donio veliku odluku: tri svoja miljenika nagradiće mirom i čistom srećom koju su, zaista, odavno zaslužili! Dugo su čekali, ali sada je agonija gotova, jer ulaze u najljepši period godine!

Vaga

Za Vage, Decembar je period iscjeljenja i pronalaženja istinske harmonije u srcu. Svaka unutrašnja borba i bol prethodnih mjeseci nestaju bez traga. Blagoslov ih prati kroz odnose, donoseći duboku, stabilnu ljubav – usamljene Vage susreću osobu koja je ogledalo njihove duše, dok oni u vezi jačaju svoje partnerstvo na nivou povjerenja i nežnosti. Vaš svet postaje prelijep, miran i uravnotežen. Decembar donosi više ljubavi nego što ste ikada mogli da sanjate!

Strijelac

Strijelčevi ulaze u fazu u kojoj ih sreća pronalazi lako, bez napora. Najljepši period godine ogleda se u velikim, radosnim iskustvima, a novac stiže kao nagrada za njihov optimizam i vjeru. Blagoslov ih vodi ka novim, uzbudljivim putovanjima koja im šire horizonte, donoseći im osjećaj svrhe. Sve što ste do sada poželjeli, Decembar sada realizuje lako i uz osmijeh.

Vodolija

Za Vodolije, Decembar je vreme kada blagoslov donosi realizaciju najčudnijih i najvećih snova.

rotacija policija rs mup rs

Srbija

Za 28 dana napravio 92 prekršaja: Evo koliku kaznu mora da plati

Konačno se osećaju shvaćeno i prihvaćeno, a njihova jedinstvenost postaje izvor snage. U karijeri ih prati neverovatna lakoća: prijatelji i kolege podržavaju svaki njihov potez, a finansijski se postavljaju temelji za dugotrajnu sigurnost. Njihova budućnost je svetla, ispunjena originalnošću i ljubavlju. Decembar im otvara vrata za bolji život.

Prihvatite izvor sreće

Dragi naši favoriti, nemojte sumnjati u svoju sreću. Ušli ste u najlepši period godine i blagoslov vas prati na svakom koraku. Dozvolite sebi da budete voljeni, uspješni i potpuno srećni, piše Krstarica.

Horoskop

