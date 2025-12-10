Logo
Large banner

Za 28 dana napravio 92 prekršaja: Evo koliku kaznu mora da plati

Izvor:

Tanjug

10.12.2025

13:49

Komentari:

0
За 28 дана направио 92 прекршаја: Ево колику казну мора да плати
Foto: ATV

Pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu zaustavili su na auto-putu kod Niša 52-godišnjeg turskog državljanina koji je, upravljajući kamionom "mercedes", u prethodnih 28 dana izvršio 92 prekršaja.

Prilikom kontrole policija je utvrdila da nije koristio propisane pauze, dnevne i nedjeljne odmore, da je prekoračio dozvoljeno dnevno vrijeme upravljanja vozilom, kao i da u taksograf nije unosio podatke o državi početka i završetka rada na vozilu na odgovarajući način, saopšteno je iz Policijske uprave u Nišu.

Njemu su izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 4.320.000 dinara.

Мађарска

Svijet

Mađarska odbila plan EU: Nećemo primiti nijednog migranta

Iz Uprave apeluju na vozače teretnih vozila i autobusa da se dosledno pridržavaju saobraćajnih propisa i propisa o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu, jer, kako se ističe, time čuvaju ne samo samo svoj, već i živote putnika i drugih učesnika u saobraćaju.

Podijeli:

Tag:

saobraćajni prekršaj

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Власници паса добијају нова правила и строге обавезе

Srbija

Vlasnici pasa dobijaju nova pravila i stroge obaveze

4 h

0
Митрополит Теодосије: Међународна заједница да преузме одговорност за заштиту СПЦ на Космету

Srbija

Mitropolit Teodosije: Međunarodna zajednica da preuzme odgovornost za zaštitu SPC na Kosmetu

6 h

0
Језиво: Мушкарац (64) осумњичен за обљубу дјевојчице (6)

Srbija

Jezivo: Muškarac (64) osumnjičen za obljubu djevojčice (6)

23 h

0
Хитно наложена обдукција дјевојке умрле након вађења умњака: Сумња се на једно

Srbija

Hitno naložena obdukcija djevojke umrle nakon vađenja umnjaka: Sumnja se na jedno

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

13

Savjet ministara: Za registarske tablice i lična dokumenta IDDEEA odobreno 1.589.000 KM

16

05

Oglasilo se Ministarstvo prosvjete povodom ostavke direktorke mrkonjićke škole

16

00

Oglasio se Partizan zbog novog trenera

15

57

Italijanska kuhinja zvanično na Uneskovoj listi svjetske baštine

15

44

Džejla Ramović godinama šutjela o problemu koji je imala u takmičenju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner