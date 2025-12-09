Hitno naložena obdukcija djevojke umrle nakon vađenja umnjaka: Sumnja se na jedno

J. J. (22) je preminula je 6. decembra u bolnici u Beogradu, a Osnovno javno tužilaštvo u Užicu naredilo je da se uradi obdukcija kako bi se ustanovio uzrok smrti nesrećne devojke.

Kako piše Blic, OJT u Užicu otvorilo je predmet povodom tekstova u medijima i na društvenim mrežama, gdje se tvrdi da je devojka preminula od sepse nakon operacije umnjaka, kako bi se utvrdio uzrok smrti J. J. (22) sa Zlatibora.

"Nakon objavljivanja neprovjerenih informacija na društvenim mrežama, tužilaštvo je pokrenulo istragu u saradnji sa policijom. Oni su naredili obdukciju tijela, a policija prikuplja sve potrebne informacije koje bi omogućile da se sazna uzrok smrti mlade djevojke. Još uvijek se radi na otkrivanju svih činjenica i okolnosti pod kojima je preminula djevojka", otkriva izvor "Blica".