Hitno naložena obdukcija djevojke umrle nakon vađenja umnjaka: Sumnja se na jedno

Izvor:

Blic

09.12.2025

14:24

Foto: ATV

J. J. (22) je preminula je 6. decembra u bolnici u Beogradu, a Osnovno javno tužilaštvo u Užicu naredilo je da se uradi obdukcija kako bi se ustanovio uzrok smrti nesrećne devojke.

Kako piše Blic, OJT u Užicu otvorilo je predmet povodom tekstova u medijima i na društvenim mrežama, gdje se tvrdi da je devojka preminula od sepse nakon operacije umnjaka, kako bi se utvrdio uzrok smrti J. J. (22) sa Zlatibora.

Gradovi i opštine

Radosne vijesti iz Dervente: Za četiri mjeseca rođene 54 bebe

"Nakon objavljivanja neprovjerenih informacija na društvenim mrežama, tužilaštvo je pokrenulo istragu u saradnji sa policijom. Oni su naredili obdukciju tijela, a policija prikuplja sve potrebne informacije koje bi omogućile da se sazna uzrok smrti mlade djevojke. Još uvijek se radi na otkrivanju svih činjenica i okolnosti pod kojima je preminula djevojka", otkriva izvor "Blica".

