Zbog uznemirujuće poruke u beogradskoj školi dio učenika nije došao na nastavu

08.12.2025

18:48

Школа, учионица
Foto: Unsplash

Ministarstvo prosvjete saopštilo je da uprava OŠ "Nadežda Petrović" postupa u skladu sa Protokolom za postupanje u kriznim situacijama, nakon što su u petak učenici te škole pronašli papir na kome je ispisan uznemirujući sadržaj.

Kako su prenijeli mediji pisalo je: "Pobiću vas sve", a dio đaka danas nije došao na nastavu.

"Uprava škole je odmah po saznanju obavijestila policiju, koja dalje postupa u skladu sa svojim nadležnostima. Pored pojačanog dežurstva nastavnika, škola se obratila policiji i gradskoj službi obezbjeđenja, koje su obezbijedile pojačano prisustvo pripadnika ovih službi u cilju obezbjeđivanja većeg nivoa bezbjednosti. Školski timovi za krizne situacije i zaštitu učenika od nasilja odmah u petak utvrdili su niz mjera kojima se pruža podrška učenicima", piše u saopštenju.

Škola klupe

Srbija

"Pobiću vas sve": Učenik osnovne škole pronašao prijeteću poruku

Tokom današnjeg prvog časa, kako se navodi, nastavnici su sa učenicima razgovarali o događaju. Nastavnici i razredne starješine će pojačano pratiti ponašanje svih učenika i reagovati na najmanji nagovještaj rizičnog ponašanja.

"Svim učenicima koji su uznemireni na raspolaganju su psiholog i pedagog škole, koji će im pružiti podršku. Uprava škole će održati sastanak sa Savjetom roditelja kako bi ih upoznala sa postupanjem i preduzetim mjerama", poručeno je iz Ministarstva prosvjete, uz informaciju da su u školu su odmah upućeni prosvjetni savjetnici Školske uprave Beograd, koji prate postupanje škole i pružaju joj podršku u sprovođenju mjera koje su u najboljem interesu učenika i njihove bezbjednosti, prenosi RT Balkan.

Beograd

Prijetnje smrću

Škola

