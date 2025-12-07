Policija traga i za Alibegom nakon pucnjave u restoranu

Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, raspisala potragu za Nenadom Alajbegovićem (44), zvanim Alibeg, koji je sinoć oko 21 sat bio u društvu N. K. (30) koji je ranjen sa osam metaka u poznatom novobeogradskom restoranu, saznaje "Kurir".

Prema riječima neimenovanog izvora pomenutog portala, policija potražuje nekadašnjeg vođu navijača Partizanove grupe Zabranjeni, zbog toga što je napustio lice mjesta.

"Alibeg je sinoć sjedio za stolom u restoranu sa N. K. kada je muškarac obučen u crno i sa kapuljačom na glavi ušao unutra i ispalio osam hitaca u N. K. Alajbegović je, čim je vidio pištolj, pobjegao najprije uz stepenice, najprije na drugi nivo restorana, a onda je otišao i sa lica mjesta", kaže izvor i dodaje da je Alajbegović u ovom slučaju direktni očevidac pokušaja ubistva i osoba koja bi mogla biti od značaja za istragu.

Inače, ekipa "Kurira" koja je sinoć bila na mjestu pucnjave, zabilježila je kako Nenad Alajbegović, praktično bježi iz restorana nakon pucnjave. Na snimku koji su zabilježili, vidi se kako on u jakni i farmerkama izlazi iz lokala, zatim se sapliće i pada! Potom brzo ustaje i užurbanim hodom odlazi do automobila "fijat", sjeda na mjesto vozača, daje gas i odlazi.

Podsjetimo, ranjeni N. K. je hitno prevezen u Urgentni centar, gdje je sinoć i operisan.

"Povrede su mu izuzetno teške, pogođen je sa osam metaka u stomak. Životno je ugrožen", kaže izvor.

Inače, Nenad Alajbegović poznat je javnosti i ovo je 11. put da je preživio pucnjavu. Posljednji put se na meti napadača našao u julu ove godine, takođe na Novom Beogradu, kada je nepoznati napadač pucao na njega dok je sjedio u autu. I tada je, podsjeća izvor, prošao bez povreda, kao i sada.

Takođe, u oktobru ove godine policija je uhapsila nekoliko pripadnika vračarskog kriminalnog klana zbog sumnje da su tokom 2020. godine čak tri puta pokušali da ubiju Alibega.

Sinoćnu pucnjavu u poznatom novobeogradskom restoranu snimile su nadzorne kamere.