Kako da vozite auto-putem za najmanju potrošnju goriva?

07.12.2025

15:27

Како да возите ауто-путем за најмању потрошњу горива?

Da li znate pri kojim brzinama je vaš automobil najekonomičniji?

Naravno da sve ovo zavisi od modela do modela, ali ipak postoje neka koliko-toliko univerzalna pravila koja su već dokazana.

Za većinu vozila važi da ubrzate što prije, prebacite u najvišu brzinu, vozite do 90 km/h i održavate obrtaje motora od 1.500 do 2.500 o/min.

Tada je potrošnja najniža, a i najmanje opterećujete motor.

Kada su u pitanju auto-putevi, njemačka stručna organizacija TUV preporučuje brzinu od 70 do 80 odsto maksimalne - ali tako da ne pređe 130 km/h.

Ovo pravilo (do 80 posto maksimalne brzine) važi za slabije automobile koji nemaju visoku krajnju brzinu. Automobil koji ima maksimalnu brzinu 150 km/h trebalo bi da ostane u rasponu između 105 i 120 km/h.

(RevijaHak)

