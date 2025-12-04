"Porše" planira veliko rezanje troškova

Izvor:
Njemački proizvođač luksuznih automobila "Porše" planira da intenzivira program smanjenja troškova i zahtijeva dalekosežne ustupke od svojih radnika, prenose lokalni mediji.
Kompanija, koja posluje u sastavu "Folksvagena", teško je pogođena američkim carinama i kolapsom tržišta luksuznih proizvoda u Kini.
Istovremeno, "Porše" je izvršio skup zaokret prema električnim vozilima, za kojima sada vlada slaba potražnja.
Novi rezovi fokusirani su na glavnu fabriku "Poršea" u Cufenhauzenu, sjeverno od Štutgarta, i na obližnji razvojni centar u Vajsahu, pišu listovi "Štutgarter naksrihten" i "Štutgarter cajtung".
Mjere koje se razmatraju uključuju izmještanje čitavih operativnih jedinica i projekata za vozila u inostranstvo putem "autsorsinga".
Planovi navodno uključuju ukidanje jednokratnih isplata i bonusa za jubilarne godišnjice zaposlenja, a biće umanjene i finansijske odredbe za penzije.
U planovima se pominju "smanjenje broja zaposlenih" i "eksterno preseljenje" usluga, kao i smanjenje broja pripravnika i zagarantovanih ponuda za zapošljavanje pripravnika.
Ostale mjere uključuju prilagođavanje aranžmana za rad od kuće i radnog vremena, kao i "povećanje fleksibilnosti", pišu listovi na osnovu dokumenata u koje su imali uvid.
