Mask bijesan: Osudili čovjeka zbog tvitova, a oslobodili silovatelja djeteta zbog ''prenapunjenosti zatvora''

Američki preduzetnik Ilon Mask izrazio je uvjerenje da se Velika Britanija pretvorila u policijsku državu.

On je odgovorio na objavu na "Iksu" u kojoj je navedeno da je Kraljevski sud u Kardifu osudio britanskog državljanina na 20 mjeseci zatvora zbog rasističkih objava na toj društvenoj mreži.

Nauka i tehnologija Mask: Za 20 godina većina ljudi neće morati da radi, posao će biti opcija

U objavi se ističe da je sudija Trejsi Lojd Klark, koja je bila odgovorna za izricanje presude, ranije izrekla oslobađajuću presudu čovjeku koji je prije toga osuđen zbog silovanja maloljetnog lica, pravdajući tu odluku "prenapunjenošću zatvora".