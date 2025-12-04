Logo
Večeras gledajte Supermjesec: Pred nama je najzanimljiviji mjesec za posmatranje neba, evo i zašto

04.12.2025

12:30

Пун Мјесец
Foto: Frank Cone/Pexels

Decembar nam stiže sa pravom kosmičkom predstavom i astronomi tvrde da je pred nama jedan od najzanimljivijih mjeseci za posmatranje noćnog neba.

Najviše pažnje privlači supermjesec koji će zasijati 4. decembra, ali to je samo početak bogatog astronomskog programa.

Ove godine posljednji supermjesec videćemo upravo 4. decembra. Riječ je o trenutku kada se Mjesec približava svojoj najbližoj tački Zemlji tokom punog Mjeseca, pa djeluje vidljivo veći i jači nego inače. Večeras će biti udaljen oko 357.219 kilometara od naše planete, što ga čini posebno upečatljivim prizorom.

Astronomi pozivaju sve ljubitelje astronomije da se pripreme za ovo rijetko i impresivno pojavljivanje.

Za posmatranje nije potrebna nikakva specijalna oprema, dovoljni su vedro nebo i otvoren pogled. Idealno mjesto za uživanje u ovoj noćnoj predstavi biće svaka lokacija udaljena od gradskih svjetala.

супермјесец2

Nauka i tehnologija

Stiže nam posljednji Supermjesec u godini: Kako i kada ga vidjeti?

Svjetlosni spektakl na nebu

Decembar donosi i dvije aktivne meteorske kiše koje obećavaju pravi svjetlosni vatromet na nebu. Pupid-Velid meteorski roj dostiže maksimum aktivnosti 7. decembra i najbolje se vidi od 21 časa sa južne hemisfere. Njegov radijant smješten je u sazvježđu Kormoranu.

Još spektakularniji biće čuveni Geminidi, jedna od najaktivnijih i najpouzdanijih meteorskih kiša u godini. Svoj vrhunac dostižu u noći između 13. i 14. decembra, kada se može očekivati i do 160 meteora na sat. Radijant ove meteorske kiše nalazi se u sazvežđu Blizanaca, a najbolji uslovi za posmatranje podrazumijevaju čist i taman predio daleko od vještačkog osvetljenja.

илу-невријеме-бура-море

Društvo

Svjetska meteorološka organizacija je upravo saopštila: U naredna tri mjeseca očekujte...

Planetarne kombinacije

Decembar je povoljan i za posmatranje nekoliko zanimljivih nebeskih kombinacija. Već 7. decembra Mjesec će se na nebu pojaviti vrlo blizu Jupitera, što predstavlja prelijepu priliku za vizuelnu posmatračku astronomiju. Samo nekoliko dana kasnije, 10. decembra, vidjećemo i spoj Meseca i Regula, najsjajnije zvijezde sazvježđa Lava, piše Žena Blic.

Na južnoj hemisferi važno astronomsko i sezonsko dešavanje stiže 21. decembra – ljetnji solsticij. Ovaj datum označava zvaničan početak ljeta i donosi najduže dane u godini, kao i toplije i svijetlije periode.

