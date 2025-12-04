Logo
Moderatori sadržaja na Tiktoku ostali bez posla, firma će koristiti AI

Izvor:

Agencije

04.12.2025

11:19

Модератори садржаја на Тиктоку остали без посла, фирма ће користити АИ

Više od 400 modaratora sadržaja u britanskom Tiktok timu je ostalo bez posla, a kompanija navodi da će se više oslanjati na vještačku inteligenciju kako bi postigla veću brzinu i efikasnost.

Predstavnici Tiktoka su pritom u novembru tvrdili medijima i poslanicima britanskog parlamenta da su rezovi "samo prijedlog", prenosi Skaj njuz.

Moderatorima sadržaja su još 31. oktobra ponuđeni ugovori u sporazumnom raskidu koje su mnogi potpisali kako bi izbjegli lošije uslove.

Radnici su tom prilikom predali službenu opremu i ostali bez pristupa sistemima, čime je proces otpuštanja faktički završen, iako je Tiktok tvrdio suprotno.

6788c75187a05 tiktok

Ekonomija

TikTok više nije u kineskim rukama!

Moderatori i sindikati upozoravaju da bi masovni gubici radnih mjesta mogli pogoršati bezbjednost na platformi.

Tiktok tvrdi da se već sada 85 odsto problematičnog sadržaja na platformi automatski uklanja, ali bivši radnici smatraju da vještačka inteligencija još ne može da razumije nove trendove, ironiju i jezičke nijanse koje su ključne za otkrivanje nasilja, uznemiravanja ili opasnog sadržaja, naročito za djecu i tinejdžere, prenosi Tanjug.

Britanski sindikalac Džon Čedfild ocenio je da Tiktok koristi AI kao izgovor da smanji broj zaposlenih.

"Vještačka inteligencija je fantastičan smokvin list, pokriće za pohlepu. Tiktok jednostavno ne želi da ima toliko radnika, pa pokušava da što više poslova prebaci na eksterne saradnike", naveo je on.

илу-таблете-лијекови-04092025

Svijet

Ruski Tiktok pun tableta za mršavljenje, ali po koju cijenu? Tinejdžeri završavaju u bolnicama!

Parlamentarni odbor u Velikoj Britaniji poručuje da Tiktok nije dostavio jasne dokaze da će bezbjednost korisnika ostati na visokom nivou nakon otpuštanja stotina moderatora.

Poslanici traže potpunu transparentnost i objašnjenje kako će platforma spriječiti pogoršanje bezbijednosnih standarda.

