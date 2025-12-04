Logo
Žalila se na jake bolove, ljekari su se zapanjili šta je djevojka imala u želucu

04.12.2025

11:56

Komentari:

0
bolest, zaraza, bolnica
Foto: Unsplash

Jedan izuzetno neobičan medicinski slučaj iz Indije ponovo je privukao pažnju javnosti.

Runi Katun, 26-godišnjakinja iz Zapadnog Bengala, hitno je primljena u bolnicu, polovinom 2019, pošto je počela da povraća, a bila je vidno slaba i iscrpljena.

Ozbiljna situacija

Ljekari su odmah shvatili da je situacija ozbiljna, ali pravi uzrok njenih problema otkriven je tek tokom operacije.

Naime, medicinski stručnjaci su uklonili iz stomaka pacijentkinje 69 lančića, 80 minđuša, 46 novčića, osam medaljona, četiri ključa, pet narukvica, jedan brojčanik sata.

Među pronađenim predmetima bio je i skupoceni zlatni nakit, a sve je ukupno bilo teško 1,5 kilograma, prenosi NDTV.

Samo je plakala

Majka je kasnije izjavila da je primjetila kako vrijednosti “nestaju iz njihove kuće”, ali nije imala pojma da ih uzima ćerka.

Istovremenom je otkrila da je djevojka “uzimala novčiće iz prodavnice svog brata”, a kada je upitana o nestalim stvarima počela je da plače.

Ljekari su ispričali medijima da je djevojka bila toliko iscrpljena da je nakon intervencije stavljena na režim parenteralne ishrane.

Operacija je trajala sat i petnaest minuta, a ljekari su uspeli da uklone sve predmete iz stomaka, prenosi Daily Mail.

Bizarni slučajevi

Ovaj slučaj nije jedinstven u Indiji.

Ranije ovog mjeseca, ljekari u državi Madja Pradeš su uklonili 30 predmeta iz stomaka neimenovanog muškarca, uključujući šrafove, dok je u Radžastanu muškarac u maju progutao 116 eksera.

Prošle godine, u državi Gudžarat iz stomaka žene uklonjeno je velika količina metala, uključujući šrafovi, matice i nakit.

Komentari (0)
